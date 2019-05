Fabian Ilestdt har minst sagt ett imponerande släktträd. Foto: Bildbyrån, Ronnie Rönnkvist och arkiv

För de allra flesta av oss finns det alltid någon släkting som har satt avtryck i den lokala gärdsgårds-serien inom lagidrotten. För AIK:s Fabian Ilestedt är det inte riktigt så. I hans släkt späckas VM- och OS-framgångarna samt fotbollslandskamperna i hög. Det är ett imponerande släktträd 23-åringen från Blekinge har.

OS-spelaren från 1972, Kenneth Ekmans dotter Madelene är gift med Fredrick Ilestedt, som i sin tur är son till Sven Tumbas bror Nils. Madelene spelade allsvensk fotboll för Öster. Deras söner är Zebastian Ilestedt och Fabian Ilestedt, som spelar eller har spelat hockey och dottern Amanda Ilestedt spelar fotboll för Bayern München och landslaget.

ETT IMPONERANDE SLÄKTTRÄD

Kenneth Ekmans dotter Annika, som gick bort 2017, spelade också fotboll i Allsvenskan för Öster. Hennes sambo, Patric Larsson, har spelat ishockey för bland annat Karlskrona där han nu är sportchef. Kenneth är därmed morfar till Oliver och Kevin Ekman-Larsson som spelar i Arizonas organisation, men även till dom tre syskorna Ilestedt.

Sedan har vi Kenneths bror, Gösta Ekman, som lämnade Troja för två allsvenska säsonger med Västra Frölunda mellan 1960-62. Lägg därtill att Gösta och Kenneths kusiner är de framgångsrika cykelbröderna Fåglum som bland annat vann OS-guld i México City 1968. Kenneths pappa var bror med cykelbrödernas mamma Lilly.

– Jag har morfar på mammas sida och Sven Tumba på farsans sida, skrattar Fabian Ilestedt då vi slår oss ner för en intervju på slitna Ritorp i Solna där han just nu är på try-out hos AIK.

– Det är mycket idrott och alla spelar eller har spelat, Kevin, Oliver, Amanda, Zebastian… På farsans sida är det lite mer blandat och en del musik också. Sedan har vi Sven Tumba-släkten som också spelar hockey, men också har golfen och grejer.

– Min farfars bror är alltså Sven Tumba. Både Sven och farfar hette först Johansson. Sedan bytte Sven till Tumba och farfar till Ilestedt.

Hann du träffa Sven Tumba innan han gick bort 2011?

– O, ja. Bland annat då både jag och min bror var på läger i Norrtälje. Då övernattade vi hos dom i Viggbyholm. Det är riktigt kul att ha lärt känna dom på det sättet. Sven var en riktigt skön och rolig person, säger Fabian Ilestedt med ett leende.

SYRRAN SPELAR FÖR BAYERN MÜNCHEN

Ilestedts förknippar vi annars med fotboll.

– Ja, genom syrran. Jag spelade själv fotboll till det jag var 12 år. När det inte blev något mer hockey med min årskull i Sölvesborg fick jag istället åka till Tingsryd för att träna. Jag var där i tre säsonger och då kunde jag inte spela fotboll längre eftersom jag pendlade. Det var skola och sedan var det bara att åka till träningen.

Fabian Ilestedt följer Amanda Ilestedts framfart i fotbollen så mycket han kan och är möjligt.

– Det är lite dumt med tyska ligan. Jag tycker att dom borde sända varje match i högsta ligan, men det gör dom inte konstigt nog. Det är bara vissa toppmöten dom visar. Landskamperna där hon spelat har jag däremot kollat på.

Har du varit nere i Tyskland och besökt henne?

– I år har jag inte hunnit, men förra året var jag ner en sväng då jag var skadad. När då farsan fyllde 50 år drog vi dit. Det var riktigt fint i Potsdam där hon bodde då och jag hann även med att se en av hennes matcher.

Vad tror du om hennes flytt till Bayern München?

– Det tror jag kommer passa henne bra. Jag tror att det blir lite annorlunda för henne. Bayern München är en stor organisation tack vare att herrfotbollen är så bra där.

– Hon säger själv att det är sjukt proffsigt och jag tror att hon kan ta ytterligare ett kliv i utvecklingen där. Det är Bayern München och Wolfsburg som krigar om topplaceringen så det är ett bra lag hon kommer till. Nu blir det även spel i Champions Leuage för henne igen, vilket hon sett fram emot.

Fabian Ilestedt har genom åren även varit väldigt tajt med NHL-stjärnan Oliver Ekman-Larsson och hans bror Kevin.

– Det är dom i släkten jag har umgåtts mest med i och med hockeyn såklart. ”Zebbe” är lika gammal som Oliver och jag som Kevin. Vi har alltid träffat vid jul och sådana tillfällen. Sedan har vi mormor och morfar som vi brukar vara hos i Tingsryd. Då blir det alltid att vi träffas.

Fabian Ilestedt är inte förvånad över att Oliver Ekman-Larsson utsetts till lagkapten i Tre Kronor under VM.

– Det är häftigt och känns likadant som då han blev lagkapten i Arizona. Jag tror det kommer bli riktigt bra och det är kul för honom.

KOMMER NÄRMAST FRÅN NYBRO

Nu är alltså Fabian Ilestedt på try out med AIK. Närmast kommer han från tre säsongen med Division 1-laget Nybro, som faktiskt låg i högsta serien under säsongen 1969/70. Då hette stjärnorna i laget Björn ”Böna” Johansson, Sverker Torstensson, Sven-Åke Rudby och Finn Lundström.

– Det har varit en väldigt skadedrabbad tid för mig i Nybro. Jag blev skadad i höften första månaden jag var där. Jag visste inte heller under första säsongen vad det var för fel. Det blev att jag spelade, fick vila, spela, vila… Man kan säga att det blev en ganska flängig säsong.

– Jag satsade på att bli bra i höften sommaren efter, tränade och körde rehab i Ronneby. Jag tyckte att jag blev bättre, men när jag skulle köra hårda träningspass tog det bara två veckor till det att jag fick bakslag i höften.

– Den månaden skulle jag dessutom på en camp i Riga. Jag träffade där en annan fys-tränare och nämnde för honom vad jag hade för problem med min höft. Han sa direkt att jag borde röntga, vilket jag inte hade gjort tidigare. I september eller oktober fick jag så veta att jag behövde opera eftersom jag hade pålagringar i höften.

Trots att det var i början av en säsong tyckte han att det var bra att få ett besked vad han hade för fel i höften.

– Då visste jag vad det var och visste hur jag skulle träna och vad jag inte skulle göra fys-mässigt. Jag lade all fokus på isen medan fysen kom i andra hand.

– Det gick i alla fall bra den säsongen, men efter säsongen var jag tvungen att operera mig. Tråkiga bitar som jag var tvungen att göra annars hade jag nog inte varit återställd ännu.

Tappade du mycket hockeymässigt i och med operationen?

– Visst, jag var borta ett år från spel. Det vore konstigt om jag inte tappade något där, men jag tycker ändå jag kom tillbaka fys-mässigt där jag var innan operationen ganska fort.

– Det var lite mer is-biten och spelet som tog lite längre tid att komma in i. Jag försökte även vara på is då jag var skadad i höften. Däremot, konditionsmässigt, var jag ganska trött redan efter ett byte (skratt) och jag lutade mig mot sargen för att vila när jag kom ut till båset, skrattar Fabian Ilestedt.

KÄNNER INTE AV PROBLEMEN

Idag känner AIK-forwarden inte av några problem med höften.

– Dom sa att det skulle ta sex till nio månader. Direkt när det slog om till nio månader försvann min värk. Tidigare hade jag haft ont och det hade huggit som satan på kvällarna. När jag satt ner eller skulle resa mig upp var det som om någon satte en kniv i höften, men det blev alltid bättre dagen efter.

– Nu har jag inte haft problemet och direkt efter säsongen körde jag igång med sommarträningen.

Då var det värt att operera dig för ett år sedan?

– Absolut. Ett tag var jag inne på att skjuta på operationen i och med att jag och tränade med Oskarshamn innan säsongen. Jag kände ändå ”varför ska jag skjuta fram det då jag ändå måste göra operationen förr eller senare”.

– Idag är jag väldigt glad att jag fick göra den och att det gick så pass bra.

Efter säsongen fick Fabian Ilestedt ett meddelande från AIK:s sportchef, Anders Gozzi, som undrade om han ville komma på try-out i klubben.

– Han hade pratat med min agent, Rickard Kimby. Han, alltså min agent, ringde mig och berättade vad som gällde, att dom var sugna på en try-out och så vidare.

– Det var aldrig något snack om saken i fall jag ville eller inte. AIK är ett topplag i Hockeyallsvenskan och vill uppåt så jag behövde inte tänka så jäkla mycket (skratt). Den här chansen ville jag bara ta och jag har en sommar framför mig där jag verkligen har möjligheten att träna upp mig på ett sätt som jag inte har kunnat göra innan.

Det är en viss skillnad på Nybro och Stockholm…

– O, ja…

Hur har du upplevt första tiden här?

– Det är helt annorlunda, som natt och dag. Jag hade nog inte klarat mig själv (skratt), men jag är tacksam att jag har två i laget som bor bredvid mig, ”Höken” (Joakim Lilliehöök) och (Oscar) Nord. Dom visar mig vägen här i början.

– Däremot har jag lärt mig tunnelbanesystemet nu. Det kändes som det viktigaste. Sedan kan jag lära mig det andra sinom tid.

Blir det bilkörning i Stockholm?

– Nej (Svaret kommer blixtsnabbt), bilkörning blir det absolut inte. Jag håller mig till att åka kommunalt, säger Fabian Ilestedt som också berättar att han verkligen trivs så här långt i AIK.

– Det känns bra och bättre för varje dag som går. Det ska bli väldigt kul och jag har fått ett bra intryck av alla i föreningen och laget, avslutar 23-åringen från Sölvesborg.