Finländaren Kari Jalonen har varit aktuell för jobbet. Nu kommer uppgifter från Ryssland som berättar att Craig MacTavish blir huvudtränare för Lokomotiv.

KHL-klubben Lokomotiv har varit på jakt efter en ny huvudtränare. Nu är den jakten över när Craig MacTavish har signerat ett tvåårskontrakt.

MacTavish vann som spelare tre Stanley Cup med Edmonton Oilers och en med New York Rangers. Han har efter karriären verkat i olika roller inom Edmonton. Bland annat nio år som huvudtränare, varav han ett av åren tog laget till Stanley Cup.

Senare har han även varit GM och vice president för klubben. Men nu lämnar han alltså och ska istället coacha bland annat Staffan Kronwall och Anton Lander nästa säsong.

Craig MacTavish signed a 2-year deal with Lokomotiv of the KHL. Another option for the head coach position was Kari Jalonen

— Igor Eronko (@IgorEronko) May 16, 2019