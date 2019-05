REDO. Gabriel Landeskog spelar mot Österrike direkt. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Just när Tre Kronor startade sin morgonvärmning i Bratislava dök Gabriel Landeskog upp i Ondrej Nepela Arena. Lite för sent för att kliva ut på isen, men i god tid för att kunna spela dagens match mot Österrike.

– Vi får in en världsspelare på och utanför isen, säger den assisterande förbundskaptenen Johan Garpenlöv.



BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronors sista pusselbitar är på plats. I eftermiddag finns både John Klingberg och Gabriel Landeskog på isen när man tar sig an Österrike i den fjärde gruppspelsmatchen.

Landeskog anlände till Bratislava på torsdagsmorgonen. Han hann inte ta sig ut på isen för Tre Kronors morgonvärmning, men kommer att kliva in i laget direkt.

– Han kommer att spela, bekräftar Johan Garpenlöv, assisterande förbundskapten.

– Vi får se vem han spelar med, men han kommer att ha en offensiv roll i alla fall.

Spekulationerna säger att Landeskog kliver in på Oskar Lindbloms plats i andrakedjan med Elias Lindholm och Elias Pettersson. När VM-guldet bärgades i Köln 2017 matchades Colorado Avalanche-forwarden tillsammans med Lindholm och Victor Rask. Mycket tyder på att han nu återförenas med samme Lindholm.

KOMMER FRÅN PERSONBÄSTA I NHL

26-åringen kommer närmast från sin mest produktiva NHL-säsong i karriären. På 73 matcher svarade han för 34 mål, 41 assist och 75 poäng. Personbästa både vad gäller mål, assist och poäng. Han ledde dessutom hela ligan med tolv mål på styrning.

Det är just i arbetet framför kassen som Johan Garpenlöv tror att han kommer att göra kanske mest nytta.

– Vi får in en världsspelare på och utanför isen. Vi får in en spelare som är en av de bästa framför motståndarkassen i hela NHL, en målskytt som även har den fysiska styrkan som kommer att bli viktig i slutet av turneringen, säger han.

Gabriel Landeskog har varit lagkapten för Colorado Avalanche sedan 2012/13, då han 19 år gammal fick ett ”C” på bröstet. Han blev då den yngsta kaptenen i NHL:s historia, en notering som senare bräcktes av Edmonton Oilers superstjärna Connor McDavid.

BRATT PÅ IS IGEN

Någon bokstav får han inte på bröstet i Tre Kronor. De har redan utsett Oliver Ekman Larsson till kapten och Patric Hörnqvist och Mattias Ekholm till assisterande lagkaptener.

– Han är en ledare ändå och kommer att vara en informell ledare utan bokstav på bröstet, säger Johan Garpenlöv.

Med Landeskog och Klingberg i laget ser Tre Kronor, åtminstone på pappret, ut som en stark VM-guldkandidat igen.

– Det är två spelare som har bra erfarenhet internationellt. De har varit med i landslaget många gånger och vet vad som krävs och vad som väntar. Det är väldigt bra för oss, säger Adam Larsson.

Jesper Bratt var tillbaka på is under morgonvärmningen. Detta efter att ha varit frånvarande sedan han skadade sig i den andra gruppspelsmatchen mot Italien. Något spel blir det ändå inte mot Österrike.

– Han var ute i dag och kände på det, så får vi se hur han känner sig i morgon. Men han är inte aktuell för spel i dag, säger Garpenlöv.

Vem som vaktar kassen mot Österrike vill lagledningen som vanligt inte avslöja. Henrik Lundqvist saknades på is på morgonen, men har inte varit med på morgonvärmningarna tidigare under turneringen heller.