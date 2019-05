Kaapo Kakkos show i VM fortsätter. I kvällens match mot Danmark slog supertalangen till med ett nytt drömmål i den finska 3–1-segern.

– Det är ju helt sjukt. Hur är det möjligt? utbrast SVT:s expertkommentator Staffan Kronwall.

Kaapo Kakko gör vad han kan för att övertyga New Jersey Devils att ta honom som första spelare i sommarens NHL-draft i stället för Jack Hughes.

I kvällens match mot Danmark stod 18-åringen för ett nytt drömmål när han kvitterade matchen i mitten av den andra perioden.

Kakko kom in i den danska zonen med hög fart, utmanade Markus Lauridsen innan han lurade både Lauridsen och den danske målvakten Sebastian Dahm. Målet var Kakkos sjätte mål i turneringen.

– Det är ju helt sjukt. Hur är det möjligt? utbrast SVT:s expertkommentator Staffan Kronwall efter målet.

Efter Kakkos mål kunde Finland ta ledningen genom Sakari Manninen, innan Harri Pesonen styrde in 3–1 i den tredje perioden – ett mål som också blev slutresultatet.

Passningspoäng på Pesonens mål?

Kaapo Kakko, så klart.

Den finske supertalangen står nu noterad för sex mål och ett assist på de fyra VM-matcher han spelat än så länge.

Kaapo Kakko.

That's it. That's the tweet. #FINDEN #IIHFWorlds @leijonat

Stay up to the minute with game action on the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/Q6HId5C0FC

— IIHF (@IIHFHockey) May 16, 2019