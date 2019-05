Kellen Jones lämnar Sverige och allsvenskan. Foto: Daniel Nestor / BILDBYRÅN

Västervik får klara sig utan Kellen Jones nästa säsong. Idag blev det nämligen klart att han kommer spela för schweiziska Thurgau i NLB nästa säsong. Där återförenas han med tvillingbrorsan Connor.

14 mål och 16 assist blev det för Kellen Jones i allsvenskan för Västervik. Med det vann han den interna poängligan. Men nu står det klart att han inte blir kvar.

NLB-klubben Thurgau meddelar nämligen via sin hemsida att kanadensaren är klar för dem. Där kommer han återförenas med tvillingbrodern Connor Jones som hämtas in från New York Islanders farmarlag Bridgeport.