Oskar Pettersson lämnar Modo och går till Västervik. Foto: JONAS FORSBERG/Bildbyrån

Oskar Pettersson är född i Örnsköldsvik och har spelat i Modo under stora delar av sin karriär. Nu väljer han dock att lämna klubben för spel i Västervik.

– Oskar är en ung och spännande spelare som är användbar både offensivt och defensivt, säger VIK:s sportchef Emil Georgsson.

Efter att ha gjort sin första riktiga säsong i Modos A-lag förra året så lämnar Oskar Pettersson nu sin hemmaklubb. Forwarden presenterades av HA-konkurrenten under fredagskvällen.

Under årets säsong fick han spela 46 matcher i HockeyAllsvenskan. Han imponerade på Västervik som har scoutat den nyblivne 20-åringen väl.

– Oskar är en ung och spännande spelare som är användbar både offensivt och defensivt. Han jobbar hårt, men har även under sin juniortid producerat bra med poäng, säger Västerviks IK:s sportchef Emil Georgsson och fortsätter:

– Vi var och tittade på Oskar under SM-slutspelet för J20 och vi gillade det vi såg. Vi tror, likt Emil Alba som kom samma väg från Modo ifjol, att Oskar kan få samma utväxling genom att byta från en större förening till en mindre. Deras resor påminner om varandras.

Oskar Pettersson var en stor anledning till att Modo lyckades vinna J20-guld i år. På sju slutspelsmatcher stod han för fyra mål och sex poäng.