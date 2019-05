Italien har haft det väldigt tufft i årets VM-turnering. Noll gjorda mål efter fem matcher och i kvällens möte mot Tjeckien gjorde Radko Gudas ett mål från egen planhalva.

Efter en period mellan Tjeckien och Italien stod ledde tjeckerna med ”bara” 1-0. Då bestämde sig NHL-tuffingen Radko Gudas för att testa något nytt och sköt från fel sida rödlinjen. Pucken studsade konstigt på isen och Tjeckien ledde med 2-0. Därefter rann det iväg.

Efter Gudas mål från mittzonen började målen trilla in för Tjeckien. När den andra perioden var slut så stod det 5-0 och när ”Hesa Fredrik” ljöd den sista gången i matchen så hade slutresultatet blivit förkrossande 8-0.

Michael Frolik var isens gigant och stod för fyra poäng i matchen, 2+2. Dmitrij Jaskin blev tvåmålsskytt medan Jakub Voracek återigen agerade framspelare med två assist i matchen. Den tidigare Färjestadsstjärnan Milan Gulas fick också näta för Tjeckien.

Om det går bra för Tjeckien så går det verkligen åt motsatt håll för Italien. Efter fem matcher står laget fortfarande på noll poäng och har faktiskt inte ens lyckats göra mål. Med en målskillnad på 0-38 så är det svårt att se att italienarna ska lyckas undvika degradering till B-VM.

Nu väntar dock de två viktigaste matcherna för Italien. Närmast möter dem Norge och sedan är det ett potentiellt avgörande möte med Österrike. Vid vinst i någon av dem matcherna skulle Italien kunna hålla sig kvar och de själva är optimistiska.

– Vi är bra nog för att vinna sista matchen och för att ta poäng mot Norge, säger Italien-målvakten Andreas Bernard till SVT.

🚨🇨🇿 Forget the blue line. Radko Gudas takes it all the way back from the red line and nets this beauty to put @narodnitym up 2-0 over @fisg_it #IIHFWorlds

Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/U1bHVhqljp

— IIHF (@IIHFHockey) May 17, 2019