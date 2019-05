Patrice Bergeron och Brad Marchand Foto: Bildbyrån

Boston är i final. De vann med 4-0 i nattens match mot Carolina och 4-0 i matchserien. Lagets förstakedja med Patrice Bergeron, David Pastrnak och Brad Marchand hade show i natt.

– Vi har spelat som ett lag hela säsongen, säger Patrice Bergeron.

New York Islanders svepte Pittsburgh. Carolina svepte New York Islanders. Boston svepte Carolina. Man kan med andra ord lugnt konstatera att det är välförtjänt att Bruins tagit sig till sin tredje Stanley Cup-final under 2010-talet.

De vann alltså med 4-0 i matcher mot sensationslaget Carolina och hade totalt 17-5 i målskillnad under seriens fyra matcher. I natt var det förstakedjan som hade en total uppvisning, då de gjorde samtliga fyra mål. David Pastrnak gjorde 1-0, framspelad av Brad Marchand. Patrice Bergeron gjorde 2-0, framspelad av David Pastrnak. Bergeron satte även 3-0, på framspelning från tjecken och sen gjorde Brad Marchand 4-0 framspelad av Patrice Bergeron. Superkedjan stod för åtta poäng och har varvat upp ordentligt lagom till finalen.

LYFTER FRAM DJUPET

Men trots förstakedjans dominans valde Patrice Bergeron att lyfta fram lagets bredd som den stora anledningen till slutspelssuccén.

– Vi har spelat som ett lag hela säsongen och det har vi visat. Vårt djup har vunnit matcher åt oss och det har synts under den här matchserien. Alla bidrar, vilken match det än är, och det var en stor skillnad mellan lagen, sade han enligt nhl.com.

Boston kan också tacka en storspelande målvakt för finalplatsen. Tuukka Rask har gjort en fenomenal serie och räddade i natt samtliga 24 skott. Han ser just nu ut som favoriten att vinna Conn Smythe Trophy. När Rask var med och vann Stanley Cup 2011 var det hans målvaktskollega, Tim Thomas, som spelade närmat utomjordiskt bra och tog hem trofén.

”KOMMER VARA BRA NOG ÄVEN NÄSTA ÅR”

För Carolina blev nattens match den sista i en sensationellt stark säsong. De tog sig till slutspel för första gången på tio år, och slog ut både mästarna och jätteskrällen New York Islanders på sin suveräna slutspelsresa.

– Trodde jag att vi skulle nå hit? Kanske inte, men vi skulle i alla fall se om vi kunde gå så här långt. Vi var bra nog att vara med bland de sista fyra och det betyder att vi kommer vara bra nog även nästa år, och både bli bättre och lära oss av det här, säger lagkaptenen Justin Williams.

Boston får nu invänta vinnaren i matchserien mellan San Jose och St. Louis. Där leder Sharks med 2-1 i matcher efter Erik Karlssons övertidsavgörande igår. Medan Boston vann Stanley Cup så sent som 2011 har varken Sharks eller Blues vunnit mästartiteln någon gång.