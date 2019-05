Efter fyra poänglösa VM-matcher fick Jack Hughes äntligen skriva in sig i poängprotokollet. I 7–1-segern över Danmark stod det förmodade förstavalet i sommarens draft för en assist.

Jack Hughes har varit det givna förstavalet i sommarens NHL-draft hela säsongen. Detta har dock ändrats lite de senaste veckorna, då den finske supertalangen Kaapo Kakko övertygat stort i VM, medan Hughes haft det jobbigt poängmässigt.

Nu kanske det äntligen har lossnat för den nyfyllda 18-åringen?

I dagens match mot Danmark stod centern för en assistpoäng när USA enkelt kunde besegra Danmark med 7–1. Hughes höll sig framme och kunde spela fram Chris Kreider till dennes 4–0-mål i slutet av den första perioden.

Poängbäst i det amerikanska laget var annars Alex DeBrincat (2+1) och Patrick Kane (0+3) som stod för tre poäng i krossen.

I och med segern kliver USA upp på tredjeplatsen i grupp A, en poäng före fyran Kanada. Danmark å sin sida parkerar alltjämt på sjätteplatsen i gruppen.

Ladies and gentlemen, Jack Hughes first point with Team USA men’s national team!

A backhand flip assist to Kreider to give USA a 4-0 lead against Denmark.

pic.twitter.com/N0MeDqfvvr

— Amanda Stein (@amandacstein) May 18, 2019