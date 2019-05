”Jag tror att jag kan gå etta i draften”

New Jersey Devils general manager Ray Shero är den som har det svåra valet att välja mellan Hughes och Kakko. New York Rangers, som väljer tvåa, får den spelare som blir över.

Själv har han inga tveksamheter kring sin förmåga. I en intervju med nhl.com:s Aaron Vickers i Kosice, Slovakien, säger Kakko att han tror att han kan ha gett New Jersey Devils, som sitter på förstavalet, svårigheter att bestämma sig efter sin starka öppning av VM. – Det här betyder mycket för mig inför draften. Jag tror att jag kan gå etta i draften, säger han via en tolk till Vickers.

Kaapo Kakkos säsong har bjudit på en hel del höjdpunkter. Den 18-årige forwarden satte målrekord för en U18-spelare i finska Liiga, sköt Finland till JVM-guld via ett sent avgörande i en dramatisk final mot USA och har nu bjudit på en fenomenal uppvisning på VM.

Kaapo Kakko har varit hockey-VM:s mest omtalade spelare så här långt. Nu säger den finska supertalangen att han tror att han kan gå etta i draften efter sin uppvisning i Slovakien. – Det här betyder myck et för mig inför draften, säger han till nhl.com.

