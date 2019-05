William Nylander öser in poäng i årets VM. Foto: BILDBYRÅN/Vasily Fedosenko

Tre nya pinnar mot Schweiz. William Nylander är stekhet och noterad för 13 poäng på fem matcher. Han är bara fyra poäng från Nisse Nilssons svenska poängrekord genom tiderna.

– Jag har känt mig bra i form under säsongen också, men nu går pucken in, säger Nylander till hockeysverige.se.

BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

2017 vann Tre Kronor VM-guld och William Nylander blev utsedd till hela turneringens bästa spelare. Då gjorde han 14 poäng (7+7) på tio matcher.

Under årets VM är Nylander redan uppe i 13 pinnar (4+9). Forwarden hade stor show mot Schweiz och låg bakom det mesta när Sverige vann med 4–3.

Totalt kom ett mål och två assist från hans klubba. Och det var inte vilka poäng som helst.

– Jag tycker det kändes bra. Vi startade lite skakigt. Vi var kanske inte riktigt vana vid tempot med tanke på de lagen vi spelat mot tidigare. Det var bra för oss att komma in i det här matchtempot för nu blir matcherna viktigare och viktigare, säger Nylander.

– Det var en rolig match. Upp och ned och fram och tillbaka.

”DET SOM ÄR SKILLNADEN”

Hans andra assist till Oliver Ekman Larssons matchvinnande 4–3-mål var urläcker.

– Jag kom in bakom deras backar och vann pucken. Jag såg att Bengan (Patric Hörnqvist) drev hårt på mål och Oliver (Ekman Larsson) kom på bortre, så det var skönt.

Nylander leker hockey och ser verkligen ut att trivas där ute på den stora isen.

– Det är jättekul. Vi skapar lägen och pucken går in också, så det är jätteskönt.

Hur bra form är du i just nu?

– Det känns bra. Jag har känt mig bra i form under säsongen också, men nu går pucken in. Det är lite det som är skillnaden.

KAN BLI BÄST GENOM ALLA TIDER

Under årets säsong i Toronto Maple Leafs stod forwarden för 27 poäng (7+20) på 50 matcher. Men på endast fem matcher i VM 2019 har Nylander som sagt svarat för 13. Det betyder att han har blott fyra poäng kvar till det svenska poängrekordet genom tiderna i ett världsmästerskap. 1962, för 57 år sedan, gjorde Nisse Nilsson 17 poäng (11+6) på sina sju matcher.

– Det har man inte tänkt på. Det handlar om att vinna (matcher) och det är det som är viktigt.

Vet du vem Nisse Nilsson är?

– Nej, jag är för ung för det, säger Nylander med ett leende.

Men William Nylander vet hur han ska göra poäng i VM. Och det kan bli guld värt för Sverige. Igen.