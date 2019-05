EN SVENSK SCHWEIZARE. Tommy Albelin gör sin tredje säsong i den schweiziska lagledningen. Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson

Förluster på curling-VM, innebandy-VM, fotbolls-VM och inte minst i fjolårets VM-final i ishockey. Sverige har varit en mardrömsmotståndare för Schweiz på många olika plan. Men kanske var vinsten på JVM i vintras vändpunkten.

– Målet är att försöka vinna mot dem igen, säger Schweiz assisterande förbundskapten, svensken Tommy Albelin, till hockeysverige.se.

BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit ett idrottsår där Sverige och Schweiz varit två tätt sammankopplade nationer. För det är inte bara i ishockey som nationernas vägar möts i olika sammanhang. Även i fotboll, curling och innebandy har de drabbat samman med en gemensam nämnare: Sverige har vunnit.

Ni minns säkert hur Emil Forsberg sköt Sverige till kvartsfinal i fotbolls-VM med sitt mål mot Schweiz. Hur svenska innebandylandslaget besegrade Schweiz efter straffar i VM-semifinalen i Prag i december och även hur Lag Edin slog Schweiz på sin väg mot guld på curling-VM i Lethbridge i Kanada.

Lägg därtill förra vårens nagelbitare till VM-final i ishockey i Köpenhamn, där Tre Kronor efter möda och stort besvär bärgade sitt andra raka guld.

TVÅFALDIG STANLEY CUP-MÄSTARE

Listan över svenska triumfer över Schweiz hade varit fulländad om det inte vore för JVM-kvartsfinalen i Vancouver i januari. Där förlorade Juniorkronorna överraskande med 0–2 och missade en topp fyra-placering i turneringen för första gången sedan 2006.

Inför kvällens drabbning mellan Tre Kronor och Schweiz är det en seger som tänder ett visst hopp. Även om det är andra spelare och andra förutsättningar fick schweizisk hockey en påminnelse om att det går att rucka på svenska hockeylag.

– Den stora grejen här har varit att Sverige har vunnit så mycket mot Schweiz i alla olika sporter. När vi slog dem på U20-VM i Vancouver var det första gången på länge som man lyckades med det. Nu är målet att försöka vinna mot dem igen.

Det säger en Schweiz assisterande förbundskapten på klingande svenska med en rejäl dos 08-dialekt.

”GÅR FRÅN KLARHET TILL KLARHET”

Den forne NHL- och landslagsbacken Tommy Albelin, som vann två Stanley Cup, ett VM- och ett SM-guld under sin aktiva karriär, finns sedan tre år tillbaka i den schweiziska landslagsledningen. Där har han tillsammans med Patrick Fisher och Christian Wohlwend varit med om att stärka schweizisk hockey på den internationella scenen. Något som utmynnade i ett VM-silver i Köpenhamn förra våren.

– Det började redan i Paris för två år sedan med att vi försökte få in grunderna i försvarsspelet. Sedan har vi byggt på under förra året och i år också. Det har blivit bättre och bättre, säger han till hockeysverige.se om utvecklingen.

I årets turnering har man inlett med fyra raka vinster mot Italien, Lettland, Österrike och Norge innan man i kväll får ett betydligt tuffare test.

– Vi går från klarhet till klarhet i hur vi vill spela i försvarszon och hur vi vänder på spelet. Det blir lite bättre dag för dag och match för match. Nu har vi inte stött på något supermotstånd än, men det har varit bra att få spela ihop laget. Förhoppningsvis tar vi ett steg till mot Sverige, säger Albelin.

Hur ska ni störa Sverige?

– Vi kan inte ta några utvisningar. Det börjar med det och sedan får vi se. Fem-mot-fem blir vi inte utspelade, men det är deras powerplay vi måste se upp för. Det blir otroligt viktigt att hålla sig borta från utvisningsbåset när man möter så skickliga motståndare.

Vad är det som sticker ut med Sverige?

– De har bra lag varje år. Vilka spelare de än får har de ett bra lag. De är väldigt skickliga, framför allt på backsidan med Klingberg, Ekman Larsson och Adam Larsson. Där har man spelare som är bra både offensivt och defensivt och kan flytta puckar. På forwardssidan är Nylander extremt bra när han får hålla i pucken och vända och vrida. Sedan har de lite andra spelartyper i Landeskog och Hörnqvist som går på mål, så det är ett ganska komplett lag.



Roman Josi, Philipp Kurashev och Nico Hischier. Foto: Bildbyrån/Andreas Pranter

STÄLLER KRAV PÅ NHL-STJÄRNORNA

Schweiz har också fått loss några av sina allra största stjärnor. Roman Josi, Kevin Fiala och Nico Hischier är alla på plats medan Nino Niederreiter ansluter på måndag. Det visar sig att den schweiziska lagledningen satt press på stjärnorna att komma till VM.

– Vi har haft det som en konkret grej. Vi har hemma-VM nästa år och är man inte skadad och tillgänglig och inte har något bra skäl för att inte spela så räknar vi med att de ställer upp. Annars kanske man inte få spela hemma-VM om man inte ställer upp, säger Tommy Albelin.

– Nu har det varit jättebra uppslutning och det är jättekul för killarna från den inhemska ligan när killar som Fiala, Josi och Hischier dyker upp, så de får se vilken kaliber de håller. Att få träna och spela med dem gör att de andra växer. Det är jättebra för oss.

Tommy Albelin, som fortfarande har sin bas i New Jersey, har ett år kvar på kontraktet med Schweiz. Hemma-VM i Zürich och Lausanne kan bli slutpunkten för hans tid i det schweiziska båset.

– De förlängde våra kontrakt innan OS och sa det att det här var gruppen de ville ha för att sikta in sig på hemma-VM. Vad som händer efter det får vi se, säger Albelin.

Hans kollega Christian Wohlwend, som även haft huvudansvaret för juniorlandslaget, tar över Davos i schweiziska ligan efter turneringen. Till sin hjälp får han då Frölundas tidigare assisterande tränare Johan Lundskog.

– Vi har out-klausuler i våra kontrakt om vi får chansen att bli head coach. Då vill schweiziska förbundet inte stå i vägen, men det är inte omöjligt att Wohlwend finns med oss då också, förklarar han.

Hur ser du tillbaka på dina år i schweizisk hockey?

– Det är fortfarande mycket att jobba med, framför allt med detaljer i försvarsarbetet. Men det har varit intressant. På den här nivån, när man spelar VM, är det ganska bra när man får NHL-killar som är vana vid den strukturen. Det ger mersmak. För mig har det här varit roligt, Jag har trivts väldigt bra här.