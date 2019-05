Det är inte bara SHL som blir söndervärvade av NHL, även NLA får se fler av sina stjärnspelare lämna. Näst på tur kan Gaetan Haas bli.

Gaetan Haas gjorde 15 mål och spelade fram till 23 under den gångna säsongen i NLA. Det kan ha varit hans sista säsong i den schweiziska högstaligan, för den här gången. Hans agent ska ha bekräftat för schweiziska medier att Haas har ett NHL-bud att ta ställning till, men det är okänt för allmänheten vilken klubb det ska röra sig om.

Haas har hunnit bli 27 år och har som bäst gjort 41 poäng under en NLA-säsong, det var 17/18. Han har kontrakt med SC Bern även över de kommande två säsongerna men har en NHL-klausul.

Haas gör sitt fjärde VM och sköt 3-3-målet i gårdagens 4-3-förlust mot Tre Kronor.

