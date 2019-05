Toronto ledde med 3-0 och såg ut att gå upp i 2-0 i matcher mot Charlotte Checkers. Då vände Checkers till en 5-3-vinst – bland annat efter ett svenskmål.

Jodå, det går att besegra Toronto Marlies i Calder Cup-slutspelet. Efter åtta raka segrar för de regerande mästarna förlorade de i natt för första gången under slutspelet. Detta trots att de hade en 3-0-ledning mot Charlotte Checkers långt in i den andra perioden.

De svenska backarna Rasmus Sandin, Jesper Lindgren och Andreas Borgman noterade alla en varsin assistpoäng och såg ut att bidra till en seger. Men Checkers stod för en alldeles magisk vändning.

15:34 in i den andra perioden reducerade de till 3-1 genom Tomas Jurco. 7:21 in i den tredje perioden gjorde Nicolas Roy 3-2. Och bara minuten senare stod Luleåbacken Jesper Sellgren för sitt första mål i Charlotte Checkers tröja när han kvitterade till 3-3. Målet kom i svenskens tredje match för klubben. Marlies ledning var borta.

Med knappt två minuter kvar av matchen kom också 4-3 från Andrew Poturalski och med 43 sekunder kvar stängde Patrick Brown matchen genom att sätta 5-3. Segern var säkrad och konferensfinalen är nu kvitterad till 1-1.

It's Sellgren from downtown! New guy comes through!! pic.twitter.com/TESxK6eQjl

— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) May 19, 2019