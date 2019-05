Tjeckien knep en storseger Foto: Bildbyrån

Tjecken hade som väntat inga problem med att köra över Österrike. De vann med 8-0 inför en fanatisk publik.

Efter 8-0-segern mot Italien senast tog Tjeckien en ny storseger idag – och höll dessutom en ny nolla. Detta efter att ha kört över ett svagt Österrike med samma siffror: 8-0.

Radek Faksa inledde målfesten genom att göra 1-0 i den första perioden. En ledning som utökades till 2-0, 14:30 in i matchen, genom Dominik Kubalik. I mittperioden kom sedan tre nya tjeckiska mål från Dominik Simon, Michel Repik och Michael Frolik.

I slutperioden slog Repik till igen sedan han frispelats och sen dunkat in pucken via ribban och in. Kort därefter satte Jan Kolar 7-0 och 55 sekunder senare var det Jakub Vrána som gjorde 8-0.

Matchen var aldrig spännande, men publiken firade varje tjeckiskt mål som om det vore en VM-final.