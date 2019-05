Dennis Rasmussen och John Klingberg. Foto: Reuters/Vasilij Fedosenko

Han förhindrade ett gyllene läge för Lettland att skjuta ett segermål och blev i stället själv matchvinnare – i tom kasse. Dennis Rasmussen överraskades av letternas beslut att satsa på sex utespelare vid ställningen 4–4.

– Ska jag vara helt ärlig hade inte jag tänkt på att de skulle ta ut målvakten, säger Rasmussen till hockeysverige.se efter 5–4-vinsten.

LÄS ÄVEN: Misslyckad coach’s challenge – men Grönborg ångrar inget

BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Drabbningen mellan Tre Kronor och Lettland innehöll tillräckligt med udda företeelser för att kunna ge upphov till en bok. En av de mer bisarra händelserna var att svenskarna faktiskt avgjorde matchen i tom kasse.

Eftersom Lettland var piskat att vinna under ordinarie matchtid ersatte de målvakten Kristers Gudlevskis med en extra utespelare i slutminuterna. Det gjorde att Dennis Rasmussen kunde skicka in 5–4 i den tomma kassen med 34 sekunder kvar av den tredje perioden.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Vi ville givetvis vinna på ett annat sätt än så där, men nu var det det som hände och de som tog ut målvakten. Det viktigaste var att vi kunde vinna, säger Rasmussen till hockeysverige.se.

STOPPADE LETTISKT MÅL

Inte nog med målet. Den kanske viktigaste aktionen kom i boxplay lite tidigare där han förhindrade en lett från att skjuta i ett öppet läge framför Henrik Lundqvists mål.

– De får ett jättebra läge i sitt powerplay och jag ser att han står i slottet och försöker få en klubba på den och lyckas i sista sekund göra det också. Det var klart att det var viktigt att de inte fick in det målet. Sedan tog de ut målvakten och jag såg att det var öppet och testade att skjuta, summerar han händelseförloppet.

Han erkänner att han blev överraskad när letterna plockade målvakten.

– Ska jag vara helt ärlig hade inte jag tänkt på att de skulle kunna göra det. Men något byte innan såg jag att de hade tagit ut målvakten. Första tanken när jag fick pucken var egentligen inte att jag skulle skjuta utan jag tittade upp och skulle försöka hitta en pass och kom på att buren var öppen. Då hittade jag en ”lane” som jag kunde skjuta pucken i, säger han.

Under scoutingen inför matchen hade Tre Kronors spelare informerats om att ett sådant här scenario kunde uppstå. Det var emellertid inget Rasmussen kom ihåg mitt under brinnande match.

– Jag kan bara tala för mig personligen och det är inte så att jag åker och tänker på det under match. Jag blev lite förvånad när de tog ut målvakten. Man är så inne i vad man själv ska göra och hur man själv spelar.

”LITE LÄSKIGA PÅ DET SÄTTET”

Tre Kronors insats mot Lettland lämnade en hel del att önska. Inte minst försvarsmässigt.

– Det var lite upp och ned. Vi har stunder där vi spelar bra, men Lettland är ett lag som går för det när de får läge och är lite läskiga på det sättet. I det avseendet tycker jag att vi skulle ha gjort en del saker bättre för att stoppa det, säger Dennis Rasmussen.

Rikard Grönborg menar att man i den positionen Sverige befinner sig i får räkna med det oberäkneliga i matcher mot jagande nationer.

– Lever man häruppe på toppen blir det sådana här grejer ibland. Vilken liga du än har så kan de som ligger i botten vinna mot lagen i toppen. Nu är inte letterna någon slagpåse på något sätt, men det kändes som att de fick matchbilden dit de ville och att de hade studsar med sig, säger förbundskaptenen.

LÄS ÄVEN: Det galna självmålet – ”Därför vi gillar den här sporten”