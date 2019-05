Han har dragits med skadeproblem under hela slutspelet. I nattens 0–5-förlust mot St. Louis klev Erik Karlsson av efter två perioders spel efter att ha varit osäker till spel i den femte konferensfinalen.

– Rapporten jag fick sa att han kunde spela och ta sig igenom matchen. Det är enkelt att ångra sig nu, sade Sharkstränaren Pete DeBoer till The Athletic efter matchen.

Erik Karlsson har haft ett starkt slutspel, rent poängmässigt, den här våren med 16 poäng (2+14) på 19 matcher. Den senaste tiden har emellertid 28-åringen varit uppenbart hämmad av en ljumskskada – och i nattens 0–5-förlust mot St. Louis tvingades den svenske backstjärnan att avbryta matchen i den andra perioden.

– Det är lätt att vara efterklok. Vi tar dessa beslut baserade på rapporter vi får från spelaren och läkarna. Rapporten jag fick sa att han kunde spela och ta sig igenom matchen. Det är enkelt att ångra sig nu, säger Sharkstränaren Pete DeBoer till The Athletic.

Karlsson var osäker till spel redan inför matchen, efter att han vilats under stora delar av avslutningen i den fjärde matchen. 28-åringen kom dock till spel, men på bänken kunde man se att allting inte stod rätt till med stjärnbacken.

EK does not look comfortable. pic.twitter.com/NXIDHSfD6q

— Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) May 19, 2019