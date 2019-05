Han har öst in nio poäng på sex VM-matcher för Tjeckien. Nu ser 23-årige Dominik Kubalik ut att belönas med ett NHL-kontrakt av Chicago Blackhawks.

Dominik Kubalik har varit en minst sagt pålitligt poängplockare de senaste säsongerna. Den gångna säsongen stod den 23-årige tjecken för 57 poäng (25+32) på 50 matcher för Ambrì-Piotta i den schweiziska ligan.

I årets VM-turnering har Kubalik också visat att han kan leverera på hög internationell nivå. Den storvuxne forwarden har stått för nio poäng (3+6) på sex VM-matcher för Tjeckien, en poängproduktion som i det tjeckiska laget bara är slagen av NHL-spelarna Michael Frolik och Jakub Voracek.

Nu ser Kubalik ut att få göra Frolik och Voracek sällskap i NHL. Enligt journalisten Igor Eronko ska 23-åringen vara överens med Chicago Blackhawks om ett kontrakt.

Hearing that Dominik Kubalik agreed to terms with the #Blackhawks. Very quick hands, slot game and a good shot, but he misses a vision a bit. He had a good chemistry with Dominik Kahun in Sudbury and with David Kampf in Czech U20. Kinda line

