Jacob Markström. Foto: BILDBYRÅN/Joel Marklund

Mot Ryssland fick han stå sin andra match i årets VM. Då blev det en mardröm för Jacob Markström.

– Att släppa sju, det är inte tillräckligt bra, säger han.



BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Innan kvällens match hade Henrik Lundqvist fått förtroendet i fem av sex gruppspelsmatcher.

Men mot Ryssland var det Jacob Markström som fick chansen att bevisa att han vill stå i slutspelet. Det hela blev dock en tillställning som Markström helst vill glömma.

Efter att han hållit nollan i första perioden så släppte Tre Kronor in sex mål under den andra.

– Det är självklart inte kul. Man vill hjälpa laget och få ett bra resultat i matcher. Speciellt när man inte har spelat på ett tag, då vill man verkligen komma in och hjälpa grabbarna. Det är mitt jobb att hålla puckarna ute, säger Jacob Markström, som inte vill sammanfatta sin egen insats direkt efter 4–7-förlusten.

– Jag har sådan tur att jag inte behöver göra det idag. Jag kan vänta till imorgon och sova på det. Självklart är jag inte nöjd. Vi torskar med 4–7. Hade vi vunnit med 4–0, då hade jag varit nöjd.

Är man mest besviken eller förbannad?

– Jag vet inte. Det är svårt att säga nu när det blev som det blev. Självklart vill man hjälpa laget att vinna matcher. Men att släppa sju, det är inte tillräckligt bra.

Går det att förklara hur det blev så här?

– Det är du som är reporter och får skriva om det. Jag vet inte. Det är självklart inte bra. Puckarna hittade in. Det kändes som att pucken bara skulle in. Jag måste vara bättre helt enkelt. Det är som det är, vi slarvar lite i slottet och dom gör mål på nästan alla chanser dom får. Det är inte tillräckligt bra helt enkelt.

”HAN SLET”

Förbundskapten Rikard Grönborg tyckte inte att Markström fick den hjälp han hade behövt av resten av laget.

– Det var en jättetuff match för honom. Vad ska man göra när dom kommer två mot ett och exempelvis på (Alexander) Ovechkins avslut? Väldigt tuff match för honom, det var en svår match.

Henrik Lundqvist var inne på samma spår.

– Jag tycker att han slet. Han visade verkligen karaktär i tredje och krigar på. En fruktansvärt svår match, framför allt i andra där när dom är lite ensamma framför mål där ett par gånger. Det är skickliga spelare, och när skickliga spelare får tid, då är det svårt som målvakt. Dom kan sätta den precis där dom vill utan att press. Det var tufft.

Resultatet gör att Tre Kronor slutar på tredje plats i grupp B och möter Finland i kvartsfinal på torsdag. Matchen startar klockan 20.15.