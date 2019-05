Allt har en symbolik. Den 9 maj 2011 under hemma-VM spelade slovaken Pavol Demitra sin sista landskamp – detta mot Danmark. Några månader senare var han en av dem som dog i den hemska flygolyckan utanför Jaroslavl. Idag hyllades han i minut 38 när Slovakien spelade sin sista match i VM – återigen mot Danmark.

Flygolyckan den 7 september 2011 chockade en hel hockeyvärld. KHL-laget Jaroslavl, med bland andra Stefan Liv i laget, hade precis påbörjat resan mot premiären i Minsk när någonting gick fruktansvärt fel strax efter start och planet kraschade.

44 av de 45 ombord dog, den enda som överlevde tillhörde besättningen.

Förutom Stefan Liv så miste även slovaken Pavol Demitra livet. På våren innan olyckan hade han tagit farväl till landslaget genom att spela hemma-VM. Han gjorde sin sista landskamp mot Danmark och idag, drygt åtta år senare möttes de båda länderna igen i en VM-match på slovakisk mark.

Då tog publiken tillfället i akt och hyllade sin avlidne hjälte i minut 38. 38 var Demitras nummer och är pensionerat av Slovakiens landslag.

Demitra spelade under sin karriär 848 NHL-matcher, de flesta för St.Louis, och år 2000 fick han ta emot Lady Byng Trophy som ligans gentleman. Vid tre tillfällen spelade han NHL All Star Game.

Moments before the goal, a Pavol Demitra chant went around the rink ❤️💙#SVKDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/gdjeunahz7

