Emil Johansson är tillbaka i svensk ishockey Foto: Bildbyrån

Han lämnar NHL-drömmen för nu och vänder hem till Sverige. Emil Johansson berättar om två lärorika men också påfrestande år i Providence Bruins.

– När man åkte över tänkte man att man skulle stanna där borta i 13 år, säger han till hockeysverige.se.

HV71 gjorde häromveckan klart med Emil Johansson. Trots att han varit med länge har han faktiskt bara hunnit bli 23 år. Trots den låga åldern är det en rutinerad backpjäs HV får hem. Johansson har redan gjort 134 matcher i SHL för HV och Djurgården och nästan lika många, 124, för Providence Bruins i AHL.

Johansson hade ett år kvar på sitt kontrakt med Bruins, men berättar nu varför han valde att flytta hem till HV71 igen efter två säsonger där han gjort totalt 20 poäng i farmarligan.

– Jag kände att jag stod och stampade lite. Jag kom ingenstans, liksom. Jag kände att jag ville ha lite bättre förutsättningar att utvecklas och det får jag här hemma. Jag vill bli bättre som spelare och spela efter mina kvalitéer. Där borta kände jag mig lite låst, berättar backen för hockeysverige.se.

”HAMNADE I ETT FACK FRÅN FÖRSTA DAGEN”

Förra veckan intervjuades Jens Lööke av hockeysverige.se. Han bröt sitt kontrakt med Arizona och flyttade hem till Timrå, för att han hade fastnat i en defensiv roll i AHL och ville ”hitta sig själv igen”. Johansson känner också han igen sig i den beskrivningen, även om han inte delar Löökes historia fullt ut.

– Jag känner både och där. När man är där borta får man en roll, men jag kände inte riktigt samma sak utan tänkte mer att jag fick ta den roll jag fick. Jag fick en roll och försökte bli så bra som möjligt på den. Däremot så fick jag också en defensivare roll än jag kanske var van vid också.

Vad är det som gjort att du stått och stampat?

– Oj, svårt att säga. Men det handlar en del om just att jag hamnade i ett fack från första dagen egentligen. Jag krigade på dag ut och dag in men fick aldrig någon riktig språngbräda framåt utan i stället stod man och tragglade lite. Det blev inte så motiverande till slut och därför behövde jag något nytt. Det känns jäkligt kul att komma tillbaka till HV igen.

I Djurgårdens tröja. FOTO: Bildbyrån

”ÅNGRAR INGENTING”

Trots att sejouren blev kortare än väntat ser Emil Johansson tillbaka på tiden i Providence som en bra erfarenhet som trots allt ändå tagit honom i rätt riktning inför den fortsatta ishockeykarriären.

– Jag ångrar inte att jag åkte över. När man åker över så…man söker lyckan där borta liksom och vill in i den bästa ligan i världen. Så enkelt är det ju, det är allas dröm. Sen kan man bara spekulera i om det var bra eller dåligt att jag åkte över, men jag ångrar ingenting. Jag är glad att jag tog chansen, säger smålänningen.

– Jag har lärt mig fruktansvärt mycket under de här åren, så är det ju. Jag känner mig betydligt mer redo att ta en ledande roll nu och bidra till att vi kan vinna, än jag gjorde förut när jag var yngre och mindre erfaren. Det ger mycket att få komma iväg och se andra klubbar och få vara med om nya saker.

Så det finns ingen del av dig som ser det som ett misslyckande att du flyttar hem?

– Alltså, när man åkte över tänkte man att man skulle vara där borta i 13 år och få spela i NHL. Men jag ser det inte som ett misslyckande att jag kommer tillbaka nu. Det blir så här i bland. Allt kan inte gå spikrakt uppåt hela tiden utan man får hitta sin egen väg till framgång.

”BEHÖVDE BÖRJA OM”

Det blev inget NHL-spel under Emil Johansson – och det går det knappast att kritisera honom för. Att slå sig in i laget som just nu förbereder sig för Stanley Cup-final är inte direkt det lättaste. Även förra säsongen var Boston ett av NHL:s bästa lag även om slutspelsresan då blev kortare.

Kände du någon gång att du var nära NHL-spel?

– Det är svårt att säga. Jag har haft matcher där jag kände att allt klaffar och att allt går bra. Men samtidigt fanns inte förutsättningarna för mig för att ta några kliv uppåt heller. Det kändes som att jag behövde börja om och bli ännu bättre innan jag förhoppningsvis kan få en chans till där borta i framtiden.

– Men som vi ser har de många duktiga spelare, många duktiga prospects och höga draftval i klubben. Det är klart att det är stenhård konkurrens.

DÄRFÖR VALDE HAN HV71

Emil Johansson har varit hemma och kört med HV i ett par veckor och säger att HV var ett perfekt alternativ för honom i nuläget. Han valde att skriva på ett treårskontrakt med mästarna från 2017.

– Jag hade en del att välja på, det fanns andra alternativ…men när allting lades fram så kände jag att jag trivdes bra här senast, jag har alltid gillat att få spela inför bra fans, Jönköping är en jättefin stad och en hockeytokig stad. Det kändes helt enkelt fruktansvärt kul när HV hörde av sig. Jag hoppas jag gjorde rätt val.

Det blev spel i Tre Kronor senast det begav sig i SHL. Foto: Bildbyrån.

Finns det någon del i dig som tycker det ska bli kul att få återvända till rampljuset? Man blir alltid lite bortglömd i AHL.

– Det är ingenting jag tänkt på, men det är klart att det är mindre media och uppmärksamhet i AHL. Folk tittar på mig och ser bara att jag gjorde tio poäng båda säsongerna, men det är inte så många som vet hur bra det gick under andra året. Då gick det ganska hyfsat ändå. Men det har folk inte koll på. De vet inte hur tufft det är att spela där och vilka situationer man spelar i, och så vidare.

DRÖMMER OM NHL

Men tillbaka i rampljuset är 23-åringen onekligen. Och om han får drömma fritt hoppas han alltjämt på att få uppfylla NHL-drömmen i framtiden.

– Ja, så är det. Det finns ingen anledning att ändra de målen. Jag vet samtidigt att det är betydligt svårare att ta sig tillbaka dit nu, än när jag skrev ett rookieavtal. För mig handlar det bara om att bli bättre och bättre varje dag, för är du bara tillräckligt bra kommer det alltid finnas ett intresse.

Om man vill utvecklas som spelare borde HV71 vara en ganska bra klubb att spela för.

– Ja, det är så jag känner också. De har utvecklats mycket som organisation sedan jag lämnade senast. Det känns stabilt, lugnt och tryggt nu. Det finns ingen stress. De känns väldigt noggranna med allting, avslutar återvändaren.