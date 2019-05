Carolina ska göra allt i sin makt för att knyta upp Sebastian Aho inom kort. Klubbens GM Don Waddell tror de kommer lyckas.

– Jag tror vi ska kunna lösa det på relativt kort tid, säger han enligt Carolinajournalisten Michael Smith.

Det är en hel del unga talanger som ska skriva på sina första stora NHL-kontrakt i sommar. Patrik Laine, Mitch Marner och Sebastian Aho är tre av de allra tyngsta namnen. Redan nu spekuleras det i att det kommer ta tid att få pennan på pappret när det handlar om Laine och Marner. Men Carolina hoppas få en smidig process med deras storstjärna Sebastian Aho.

21-åringen kommer från en kanonsäsong där han gjorde 83 poäng och vann den interna poängligan. Han lär begära ett både dyrt och långt kontrakt. Carolinas general manager Don Waddell säger dock att han ska höra av sig till Ahos agent redan inom de närmaste ddagarna.

– Jag tror verkligen att vi ska kunna lösa det här på en relativt kort tid, säger Waddell enligt journalisten Michael Smith.

Aho har avslutat sina tre år på sitt rookiekontrakt och gjorde under dessa 197 poäng på 242 matcher.

#Canes GM Don Waddell said he'll reach out to Sebastian Aho's agent in the coming days to reassess a contract extension. "I truly believe that we should be able to figure this out in a relatively short time frame."

— Michael Smith (@MSmithCanes) May 21, 2019