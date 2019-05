Brock Nelson skriver långtidskontrakt med New York Islanders.

Han hade sin poängmässigt bästa säsong i NHL-karriären. Nu belönas New York Islanders-centern Brock Nelson med ett nytt sexårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong.

Med 53 poäng (25+28) på 82 grundseriematcher för New York Islanders hade Brock Nelson sin poängmässigt bästa säsong i NHL-karriären den gångna säsongen.

Det kom också ganska lägligt för den 27-årige amerikanen, som satt på ett utgående kontrakt. Nu förlänger Nelson med ytterligare sex säsonger i New York Islanders – och får en schysst löneökning på köpet.

Nelson kommer att få 1,75 miljoner mer än de 4,25 miljoner han hade i lönetaksträff förra säsongen – det vill säga sex miljoner dollar per säsong.

Det nya kontraktet är värt drygt 347 miljoner kronor.

