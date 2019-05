Edmonton närmar sig en lösning i coachfrågan. Precis som väntat ser Dave Tippett ut att få jobbet.

Ända sedan Ken Holland sades finnas på Edmontons radar som klubbens nye general manager har Dave Tippett varit huvudfavorit till det lediga coachjobbet. Den tidigare Arizonacoachen har sedan Holland anställdes hela tiden nämnts som den troliga nye coachen.

Nu skriver Bob McKenzie att Tippett inte vara är huvudkandidat, utan den enda kandidaten till jobbet för tillfället. TSN:s insider skriver att det ”kan förändras om de inte kommer överens om ett kontrakt” och att vi ”får veta mer inom 48 timmar”.

Edmonton sparkade under säsongen Todd McLellan och ersatte honom med den synnerligen rutinerade Ken Hitchock. Nu ser alltså Dave Tippett ut att ersätta Hitchock. Tippett har det senaste året varit involverad i den kommande Seattle-franchisen men ser nu ut att lämna det uppdraget för ett jobb i Edmonton. Det blir hans första huvudtränaruppdrag sedan säsongen 16/17, då han gjorde sin åttonde och sista säsong som huvudtränare i Arizona Coyotes.

Seattle får nu alltså se sig om efter en ny första huvudcoach. Det jobb de förmodligen ville ge till Dave Tippett.

Tidigare har 57-åringen också haft huvudansvaret i Dallas och varit assisterande tränare i Los Angeles. 2010 utsågs Tippett till NHL:s främsta coach och belönades med Jack Adams Award.

Just following up on this, my sense is that Dave Tippett is not only the leading candidate in EDM but, for the moment, the only candidate. Now, that could change quickly if Holland and Tippett aren’t on the same page in terms of contract etc. So we’ll know better in next 48 hrs. https://t.co/79BR5jYqjO

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) May 22, 2019