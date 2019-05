Patric Hörnqvist och Tre Kronor måste hålla känslorna i styr mot Finland. Foto: BILDBYRÅN/Joel Marklund

Ett hett möte mot Finland väntar i VM-kvarten. Då hoppas Patric Hörnqvist skapa sitt eget klassiska möte med grannationen.

– Det är väl den motståndaren som Sverige har mest rivalitet mot, säger han.



Under onsdagen reste Tre Kronor de cirka 40 milen från Bratislava till Kosice för VM-kvartsfinal.

I kväll klockan 20.15 släpps pucken och det är ett klassiskt möte mot Finland som väntar.

– Det kommer vara en grym atmosfär i arenan och det är en bra rivalitet mellan Sverige och Finland, så det ska bli grymt kul att spela, säger Patric Hörnqvist.

Lagen har som bekant inte mötts tidigare under turneringen. Men i Carlson Hockey Games den 5 maj vann Sverige med 2–1. Hörnqvist tror att matchen blir lik den vi fick se då.

– Finland är alltid Finland. Dom är bra försvarsmässigt och spelar alltid strukturerat med fem man över hela banan. Så det kommer vara tufft att gå igenom dom och det gäller att få långa anfall, skjuta, och troligtvis göra mål på returerna.

Betyder det något extra att möta just Finland?

– Ja, det gör det väl. Som svensk har man alltid sett matcherna mot Finland och det är väl den motståndaren som Sverige har mest rivalitet mot. Men samtidigt så vill vi vinna VM-guld och då måste man slå alla.

”DÅ KOMMER VI FÅ EN JOBBIG KVÄLL”

Just på grund av rivaliteten brukar Sverige mot Finland bli båda sevärda och heta tillställningar. Tidigare under VM har Tre Kronor varit inne på att det just blivit lite väl mycket känslor och att laget har tappat lite fokus på sitt egna spel. Det får inte hända igen.

– Dom är som sagt väldigt samspelta och alltid i ansiktet på en, dom är svårspelade på så sätt. Det gäller att inte tappa tålamodet och börja chansspela, då kommer vi att få en jobbig kväll.

Förbundskapten Rikard Grönborg är inne på samma linje.

– I vissa matcher har vi kommit in i det där (med känslor) efter domarsignalen. Men vi ska inte lockas in i det även om det ska vara känslor. Vi håller på med hockey som är en fysisk sport. Ibland så blir det lite känslor och jag tycker inte att det är fel. Vi visar att vi vill men vi måste vara smarta i hur vi gör det, säger han.



LÄCKERT FRAMÅT – LÄCKER BAKÅT

En annan nyckel för Tre Kronor blir såklart att fortsätta producera framåt. Laget har gjort 41 mål så här långt vilket är bäst av alla. Men samtidigt har det varit rejält svajigt bakåt och Sverige har släppt in 21 mål på sju matcher.

– Vårt sätt att spela är väldigt mycket puckkontroll och flytta pucken mycket. Vad jag tycker vi har gjort riktigt bra den här VM-turneringen är att vi skjuter mycket och har en bra skotteffektivitet och gubbar framför mål. Vi vinner andrapuckar, slår in returer och så vidare. Vi kommer fortsätta med det och så måste vi tighta till defensiven såklart.

Patric Hörnqvist har inget eget minne från en seger över Finland i en sådan här betydelsefull match. Men ikväll vill han såklart skapa sitt eget. Och hur det ser ut är enkelt.

– Det räcker att vi vinner, säger ”Bengan” med ett leende.