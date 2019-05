Kanada var riktigt, riktigt illa ute i kvartsfinalen mot Schweiz. Med 0,4 sekunder kvar av tredje perioden kunde man kvittera matchen – och i förlängningen drog man det längsta strået efter att Mark Stone avgjort.

– Det är omöjligt! Det går inte att inte inspireras av det här Kanada, sade SVT:s expert Jonas Andersson i samband med avgörandet.

Det utespelade sig ett VM-drama utan dess like i Kosice under torsdagseftermiddagen. Med en sekund kvar av matchen såg Schweiz ut att säkra sin plats i semifinalen. Några tiondelar senare var matchen kvitterad – och i förlängningen drog Kanada det längsta strået efter att Mark Stone styrt in det matchavgörandet målet.

Sven Andrighetto gav schweizarna ledningen i slutet av den första perioden, då hans slagskott letade sig förbi en skymd Matt Murray i det kanadensiska målet.

Mark Stone kvitterade schweizarnas ledning i den andra perioden, men med tre sekunder kvar av mittperioden kunde den schweiziska storstjärnan Nico Hischier åter skjuta Schweiz i ledningen.

Hischiers mål såg ut att säkra en schwezisk semifinalplats, men med bara fyra tiondelar (!) kvar av ordinarie matchtid letade sig Damon Seversons slagskott förbi den storspelande Leonardo Genoni. Målet videogranskades, men kunde efter en kortare videobedömning godkännas.

I förläningen kunde sedan kanadensarna fullborda sin vändning, då Mark Stone förvaltade en passning av Pierre-Luc Dubois och således sköt Kanada till semifinal.

Severson cuts it close, tying the game with 0.4 seconds left for @HC_Men #CANSUI #IIHFWorlds

Watch all the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/GOfxwq9kjB

— IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2019