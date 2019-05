BITTER FÖRLUST. Schweiz var så nära en ny skalp mot Kanada. Foto: Bildbyrån

Strafförlust i VM-finalen i fjol – en insläppt kvittering med 0,4 sekunder kvar och förlust efter förlängning mot Kanada i årets kvartsfinal. Schweiz har inte marginalerna med sig.

– Det är sjukt, säger Schweiz Sverigebekante forward Kevin Fiala med en djup suck till hockeysverige.se.

KOSICE (HOCKEYSVERIGE.SE)

– En sekund! Mindre än en sekund alltså… Det är sjukt ändå.

Tidigare HV71-forwarden Kevin Fiala skakar uppgivet på huvudet, som att han har svårt att ta in det som just utspelade sig på isen i Kosice när hans Schweiz förlorade kvartsfinalen mot Kanada med 2–3 efter förlängning.

– Det har nog aldrig hänt i en så viktig match för oss. Man är less. Några var helt säkra på att tiden hade gått ut och sen hade den inte det. Mentalt var det inte så skönt när vi var så nära att vinna, fortsätter han.

0,4 sekunder var allt som återstod av den tredje perioden när Kanadas back Damon Severson lyckades få pucken över mållinjen. Det målet betydde 2–2 och skickade matchen till förlängning. En match som Schweiz hade haft under kontroll ända tills slutminuterna när Kanada satte dem under press.

– De hade fler skott än oss, det vet vi, men defensivt var vi stabila. De hade skott, men då var det utifrån och när de fick lägen var vår målis där, säger Kevin Fiala, till vardags i Minnesota Wild.

STORSPELANDE MÅLVAKT

Målisen är ingen annan än Leonardo Genoni. Samma man som tog Schweiz ända till VM-final i fjol och höll på att skicka hem Sverige från Köpenhamn med en silvermedalj. Nu räddade han 39 av 42 skott. Det sista som kom i förlängningen kunde han inte stoppa. Mark Stone blev stor matchvinnare med sitt andra mål i matchen när han styrde in Pierre-Luc Dubois passning.

– Det är så synd att vi fick det där målet emot oss, speciellt när han spelade så bra.

– Det var 50-50 i förlängningen. Båda lagen spelade bra och hade lägen. Men det var inte vår dag i dag.

Nej, inte den här gången heller. I fjol tog sig Schweiz visserligen till VM-final, men föll mot Tre Kronor på straffar efter ett gastkramande drama.

– Det är surt, så jäkla surt. Inte lika illa som när det var straffar på finalen i fjol, men det är ändå inte ett VM vi ska skämmas för eller glömma. Vi spelade bra, konstaterar han.

För Kanada väntar nu semifinal på lördag.