Adam Reideborn Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

Adam Reideborn lämnar Djurgården. Stjärnkeepern är klar för storklubben Ak Bars Kazan.

En av SHL:s allra bästa spelare lämnar ligan. Djurgården bekräftar själva på sin hemsida att Adam Reideborn är klar för KHL-klubben Ak Bars Kazan till kommande säsong.

Sportchefen Joakim Eriksson säger att stjärnkeepern valt att utnyttja en KHL-klausul som möjliggjort flytten.

– Adam Reideborn kommer att lämna oss för spel i KHL och Kazan. Han hade en utköpsklausul som han valt att utnyttja och trots att vi gärna hade sett Adam i Djurgårds-tröjan även nästkommande säsong så önskar vi honom lycka till.

UTSÅGS TILL BÄSTE MÅLVAKT

27-åringen har, efter en darrig start på SHL-karriären, varit en av ligans allra bästa målvakter de senaste 2,5 säsongerna. 2018 utsågs han till SHL:s bästa burväktare på SHL Awards och i år vann han anrika Honken Trophy.

Adam Reideborn räddade 92,9 procent av skotten och släppte in 1,86 mål per match under sina 39 SHL-framträdanden den gångna säsongen.

Nu kommer han till en av Rysslands största klubbar, som vann Gagarin Cup så sent som 2018. Kontraktet är skrivet över ett år.