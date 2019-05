KHL-spel i Dubai? Ja, det blir verklighet år 2021. Åtminstone enligt uppgifter till ryska Sport-Express.

Att världshockey numera spelas på ställen som inte nödvändigtvis förknippas med hockey vet vi redan. KHL har expanderat till Kina och NHL har ett lag i Las Vegas, till exempel. Men den nyhet som kommit ut från Ryssland de senaste dagarna slår alla skräll-rekord.

Enligt ryska Sport-Express förväntas nämligen KHL utöka sin verksamhet till Dubai 2021. Dubai väntas då få ett lag i ligan. Det är en stad i emiratet med samma namn, i Förenade Arabemiraten. Landet ligger i ett område som inte direkt förknippas med ishockey eller något som har med vintersport att göra. De kommer bygga en arena med 12 000 sittplatser till 2021, om laget skulle få inträde i ligan.

Turismen till Dubai har som bekant ökat och således kan det möjligen, likt det visat sig göra i Las Vegas, finnas en hockeymarknad där ändå. I emiratet spelas det också många andra stora sporter, som tennis och golf, på världstourerna. Det finns också en hel del pengar att hämta, då Förenade Arabemiraten sitter på en av de största oljereserverna i världen.

Hockeylandslaget är rankade 47:a på världsrankingen, som innehåller 50 länder.

Big news out of the KHL, reported by Sports Express: Dubai is expected to get a team in 2021.

The UAE is currently ranked 47th in the world by the IIHF, so not that good, but it is a hotbed for tourism, especially Russian.

Dubai plans on building an arena with seating for 12K.

— Andrew Zadarnowski (@AZadarski) May 24, 2019