Under den pågående IIHF-kongressen i Slovakien kom beskedet att Sverige tilldelas VM i ishockey 2025. Mästerskapet ska delas med Danmark.

Senast ishockey-VM arrangerades i Sverige var 2013, då delades det med Finland. Det hela slutade med svenskt guld och 2025 kan vi kanske få uppleva en repris.

Då ska nämligen Sverige arrangera VM tillsammans med Danmark. Men större delen av slutspelet kommer arrangeras i Sverige och det är kanske då ingen högoddsare att Malmö kan tänkas få eventet med tanke på att det bara skiljer en kombinerad bro och tunnel mellan Malmö och Köpenhamn.

Men ännu är inga städer bestämda enligt IIHF.

Samtidigt kom beskedet att VM 2023 kommer avgöras i St.Petersburg, Ryssland. Detta i en nybyggd arena som ska ta mellan 21 500 och 23 000 åskådare. 2024 kommer mästerskapet delas mellan de tjeckiska städerna Prag och Ostrava.

