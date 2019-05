Laurent Brossoit värvades till Winnipeg Jets inför årets säsong och gjorde sin bästa säsong i karriären. Jets belönar honom nu med ett nytt kontrakt och 26-åringen stannar därför i den kanadensiska klubben.

Efter att ha tillhört Calgary Flames och Edmonton Oilers i flera år utan att riktigt få chansen till speltid valde Laurent Brossoit att gå till sin tredje NHL-klubb i Kanada, Winnipeg Jets.

Han värvades till klubben inför årets säsong och svarade med att står för sin bästa säsong i karriären. Det var första gången som han spelade en hel säsong i NHL utan att flyttas ner till farmarligan.

Den 26-årige kanadensaren vaktade kassen i 21 matcher och vann 13 av dem. Hans 92,5 i räddningsprocent och 2,52 insläppta mål per match var sin personliga bästa notering.

Winnipeg Jets har en tuff sommar framför sig då det är flera framträdande spelare vars kontrakt går ut. Brossoit är den första pusselbiten inför nästa säsong. Spelare som Winnipeg fortfarande behöver förlänga med är till exempel Patrik Laine, Jacob Trouba, Kevin Hayes, Tyler Myers, Kyle Connor och svensken Pär Lindholm.

#NHLJets have agreed to terms with goaltender Laurent Brossoit on a one-year contract with an average annual value of $1,225,000.

Brossoit, 26, played in 21 games last season and had a 13-6-2 record with a 2.52 GAA and a .925 SV%.

DETAILS ➡ https://t.co/HUyYNthpVU pic.twitter.com/6R3PcYNClx

— Winnipeg Jets (@NHLJets) May 25, 2019