Skador förstörde större delar av säsongen. Men allt fick ett lyckligt slut för Fabian Zetterlund, som tidigare i veckan skrev på sitt första NHL-kontrakt med New Jersey Devils. – Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse, säger Zet

13 maj, 2019

Idag meddelar New Jersey Devils att de skrivit ett treårigt rookie-kontrakt med Färjestads 19-åring Fabian Zetterlund. Fabian Zetterlund draftades av New Jersey i den tredje rundan 2017. Under den gångna säsongen blev det bara 16 SHL-matcher