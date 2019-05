Efter ett par starka säsonger i KHL skrev Pavel Francouz på för Colorado inför den gångna säsongen. Nu står det klart att den tjeckiske VM-målvakten blir kvar ytterligare en säsong i Avalanches organisation.

Pavel Francouz valde inför den här säsongen att testa lyckan i Nordamerika och Colorado Avalanches organisation. Detta efter tre starka säsonger i KHL med Traktor Tjeljabinsk, där 28-åringen noterades för räddningsprocenter på 92,4, 95,3 och 94,6 innan han fick sin NHL-chans.

Väl i Nordamerika blev det bara två matcher i NHL den gångna säsongen för Francouz. Avalanche valde istället att satsa på de mer etablerade namnen Philipp Grubauer och Semjon Varlamov. 28-åringen spenderade därför merparten av säsongen i klubbens farmarlag Colorado Eagles, där han räddade 91,8 procent av skotten han ställdes mot under de 49 matcher han spelade.

Nu står det klart att det blir en fortsättning i Avalanche för den sexfaldige VM-målvakten från Tjeckien. 28-åringen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

– Vi är glada över att Pavel kommer tillbaka för ytterligare ett år i Avalanches organisation. Han hade ett väldigt starkt förstår i Nordamerika då han blev uttagen i All Star-laget och tog Eagles till Calder Cup, säger Colorados general manager Joe Sakic till klubbens hemsida.

– Han bidrar med stor internationell rutin och fick chansen att prova på NHL-spel förra säsongen och gjorde det bra

Stor internationell rutin, ja. Francouz är just nu inne på sitt sjätte VM för sitt Tjeckien. Den högerplockade målvakten har vaktat buren i två matcher för tjeckerna utan att släppa in ett enda mål hittills i turneringen. 28-åringen spelade även OS för Tjeckien 2018.

Francouz envägskontrakt med Avalanche har en lönetaksträff på 950 000 dollar, enligt The Athletic-journalisten Ryan S. Clark.

