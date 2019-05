NYTT ÄVENTYR. Till hösten kommer Tomas Mitell att bossa över Patrick Kane och Jonathan Toews, bland annat. Foto: Bildbyrån

Det slog ner som en bomb när uppgifterna kablades ut under torsdagskvällen. Nästa säsong tar Tomas Mitell klivet från Hockeyallsvenska AIK till en plats i Chicago Blackhawks tränarstab.

– Det var så klart inget jag hade kunnat drömma om inför säsongen, säger den nye Chicagotränaren till hockeysverige.se.

Det var i torsdags som en smärre bomb briserade i hockey-Sverige. Efter att ha omgärdats av rykten om bland annat en återkomst till nydegraderade Mora stod det klart att Tomas Mitell byter Hockeyallsvenskan – mot NHL.

Den Mariestadbördige 38-åringen presenterades då som klassikerklubben Chicago Blackhawks nya assisterande tränare. För Mitell var det lite av en lättnad när klubben offentliggjorde nyheten.

– Jag skrev på för ungefär två veckor sedan, så nu har man hunnit landa i det lite skulle man kunna säga. Det är skönt att allting är officiellt nu, det betyder att jag inte behöver gå runt och vara hemlighetsfull längre, skrattar Mitell.

Att Mitell skulle stå i ett NHL-bås den kommande säsongen var inget han hade föreställt sig när han i höstas inledde jakten på en SHL-plats med AIK.

– Det var så klart inget jag hade kunnat drömma om inför säsongen. Men det är klart, alla som håller på med den här idrotten vill jobba på så hög nivå som möjligt. Sen när Jeremy (Colliton) hamnade där borta så…

En slags hemlighetsfull tystnad infinner sig Mitell fortsätter:

– Nej, men det är klart att det inte var någonting man hade planerat inför säsongen. Men man strävar alltid uppåt och det känns grymt inspirerande.

ÅTERFÖRENAS MED COLLITON

I Chicago återförenas Mitell med sin parhäst från tiden i Mora – det senaste stjärnskottet på NHL:s tränarhimmel, Jeremy Colliton.

– Det blir bra, så klart. Vi klickade väldigt bra i Mora. Vi har bra kemi mellan varandra, både på och utanför isen. Vi har ungefär samma grundsyn på hockey och hur man vill spela, men också mycket nyanser i spelet. Det kommer att bli spännande och utvecklande, för alla parter.

Colliton var också en bidragande faktor att Mitell i slutändan hamnade i just Chicago.

– Jag och Jeremy har behållit kontakten sedan vi jobbade ihop i Mora. Vi har pratat under de två åren då han har varit där borta i Nordamerika. Chicago kände väl någonstans att de ville ha in lite nytt, någon men lite nya idéer och infallsvinklar och sådär. Det är på den vägen det är.



ÅTERFÖRENAS. I Chicago återförenas Mitell med sin parhäst från tränartiden i Mora, Jeremy Colliton. FOTO: James Guillory-USA TODAY Sports

”VILL BIDRA MED LITE NYA IDÉER”

I slutet av juni eller mitten av augusti går flyttlasset till Chicago för familjen Mitell. Då börjar de årliga camperna borta i Nordamerika och innan det har 38-åringen en hel del förberedande arbete att göra.

– Det blir väl ungefär samma jobb som man gör inför varje sommar. Sen är det klart att det gäller att skaffa ordentligt med videomaterial att kolla igenom och träffa de spelare man har möjlighet att träffa. Men det skiljer sig inte märkbart från vad man gör i Sverige. Vi behöver utveckla spelet och vill så klart bli bättre i alla spelformer. Jag vill också lära känna till spelarna så gott det går, men det är egentligen samma procedur som inför en ”vanlig” säsong, eller vad man ska säga.

Med sin svenska ishockeyfilosofi hoppas Mitell kunna bidra men någon eller några nya infallsvinklar i Chicagos tränarstab den kommande säsongen.

– Jag vill bidra med lite nya idéer kring spelidé och en liten ny syn på hockeyn generellt En frisk fläkt, skulle man kanske kunna säga. Jag kommer in med en liten annan kultur och kommer nog att komma in och se på situationer på ett lite annorlunda sätt.

– Även fast jag och Jeremy i mångt och mycket delar synen på hockey så har vi ändå olika infallsvinklar. Vi är uppvuxna med olika hockeykulturer, och då menar jag både det som sker på isen men även rent ledarskapsmässigt utanför isen.

”BEHÖVER FÖRTJÄNA MIN RESPEKT”

Att komma in med en annorlunda hockeykultur till en av NHL:s mest välrenommerade klubbar bäddar såklart också för en del utmaningar. Det är dock något som Tomas Mitell inte räds.

– I ett hockeyomklädningsrum känner jag mig trygg med språket, det är mycket samma ord som används så där är det lugnt. Men som jag sade tidigare så är det ju en viss kulturskillnad, och det är klart att även fast det kan vara en av mina tillgångar så blir det även en utmaning.

– Det kommer bli lite annorlunda från vad jag är van vid, men det är väl delvis också därför jag är där. Sen är det klart att jag behöver förtjäna min respekt där borta, precis som man behöver på alla andra arbetsplatser.



SPÄND FÖRVÄNTAN. ”Det kommer bli lite annorlunda från vad jag är van vid, men det är väl delvis också därför jag är där”, säger Mitell. FOTO: Simon Hastegård/Bildbyrån

Mitell kommer till en klubb som vet hur segerns sötma smakar. Blackhawks har vunnit sex Stanley Cup-titlar under sin existens, varav de tre senaste kommit 2010, 2013 och 2015. De senaste åren har dock varit tunga för Patrick Kane och kompani. Nu vill Mitell vara med och lyfta Blackhawks.

– Det är en klubb som är van att vinna, men nu är det inte mycket spelare kvar från den tiden. Man har missat slutspel två år i rad nu, så först och främst ska vi ta oss dit. Sen får man se vart det tar vägen.

HEKTISK SOMMAR VÄNTAR

Innan dess väntar en sommar full av planering inför en flytt till andra sidan jorden. Trots att Mitell slipper planering av ispass den här tiden på året är det ändå full rulle som gäller.

– Det är mycket logistik som ska skötas nu, så det är väl mest det jag kommer att syssla med i sommar. Annars blir det väl ungefär en vanlig sommar. Det är klart att det är mycket som ska göras inför flytt och så, sen vill jag så klart vara så förberedd det bara är möjligt innan jag träffar mitt nya lag. Det ska jobbas en del i sommar, men jag ska även klämma in lite ledighet.

En ”vanlig” sommar men med en lite annorlunda utmaning än vad du är van vid till hösten?

– (skratt) Ja, så skulle man kunna säga. Men man har ju liksom inte jättemånga dagar då man inte tänker på hockey, så det är inga problem med att det blir lite mycket hockey under sommaren. Det kommer att bli spännande.