Ben Bowns. Foto: Bildbyrån

Nykomlingen Storbritannien lyckades överraskande stanna kvar i VM:s A-grupp. Mycket tack vare målvakten Ben Bowns och nu placerar uppgifter från Storbritannien honom i Danmark.

Storbritannien vann bara en enda match i återkomsten till VM:s högsta division. Men övertidssegern mot Frankrike i den avslutande matchen räckte för att stanna i A-gruppen.

En av hjältarna för laget genom hela turneringen var målvakten Ben Bowns som totalt fick 261 skott emot sig och stod för mängder av kvalificerade räddningar. Trots den höga arbetsbelastningen nådde han en räddningsprocent på strax över 88 och hade också flest räddningar i hela turneringen, 230 stycken.

Nu skriver The Star att målvakten fått intresse på sig från den danska ligan. Det framgår dock inte från vilken eller vilka klubbar. 28-åringen har aldrig spelat utanför Storbritannien under sin karriär och tillhör just nu mästarna Cardiff Devils.