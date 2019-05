Idag i samband med en ceremoni välkomnade det internationella förbundet in nya medlemmar i sitt egna Hall of Fame. Bland dessa märker vi Jörgen Jönsson som tog tillfället i akt att peppa andra hockeyspelare genom en anekdot från barndomen.

Jörgen Jönsson hör till en av vår moderna tids mest meriterade ishockeyspelare med bland annat dubbla uppsättningar OS- och VM-guld på meritlistan. Lägg därtill hans fem SM-guld, tolv VM-turneringar och 285 a-landskamper. Många av de internationella framgångarna nåddes tillsammans med brodern Kenny Jönsson.

I februari blev det klart att Jörgen skulle väljas in i det internationella förbundets Hall of Fame och idag hölls ceremonin för detta i samband med VM i Bratislava.

— Det är en stor ära att vara här idag och nämnas tillsammans med de andra som valdes in, berättade han från podiet och fortsatte berätta vilken ära han kände över att representera sitt land.

— Jag kan inte tänka mig en större ära än att spela för landet och laget.

Han fortsatte med att berätta om att hans föräldrar en gång blev ifrågasatta varför de la så mycket pengar och tid på bröderna Jönssons hockeyspelande när de var små.

— ”De kommer troligtvis inte bli bra ändå.”

— Jag har bevisat att de hade fel. Jobba hårt, tro på dig själv och ha kul kan ta dig hela vägen till IIHF Hockey Hall of Fame.

Brorsan Kenny samlade bland annat på sig två OS-guld och ett VM-guld under sin karriär. Dessutom 686 NHL-matcher för Toronto och New York Islanders.

Jorgen Jonsson of @Trekronorse is now an honoured member of the IIHF Hall of Fame!

He has some words of encouragement to all the young players around the world. pic.twitter.com/mvlxWhEdS9

— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2019