STJÄRNGLANS. Jonathan Marchessault hyllar Mark Stone för hans insatser både för Vegas och Kanada på VM. Foto: Bildbyrån/Reuters/ David W. Cerny

Han har varit en av VM:s mest lysande stjärnor – och den som ger Kanada hopp om en finalseger mot Finland i dag. Mark Stone har växt ut till en av hockeyvärldens mest anonyma superstjärnor.

– Man förstår nog inte vad Mark Stone gör så bra innan man har spelat med honom, säger lagkamraten Jonathan Marchessault till hockeysverige.se.

LÄS ÄVEN: Kanada redo för finsk försvarsmur – ”Gav oss en väckarklocka”

BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var John Tavares som skulle ge Kanada stjärnglans. Toronto Maple Leafs stjärncenter tackade ja till VM-spel i Slovakien efter sin bästa NHL-säsong i karriären. Dessvärre hann han inte mer än att kliva in i laget innan en skada stoppade honom från VM-spel. Ett enormt bakslag för Kanada, som inte hade lyckats få loss ett lika namnkunnigt VM-lag som i andra turneringar på senare år.

Men det fanns ett namn som stack ut ur mängden även med Tavares ute ur beräkningen.

Mark Stone.

Han har sällan varit de stora rubrikernas man under sin karriär. Lite under radarn har 27-åringen blivit en av NHL:s senaste superstjärnor. Det var egentligen först under den här gångna säsongen som den Manitobafödde högerforwarden på allvar blev ett namn för den bredare massan. Mycket beroende på hans kontraktsstatus som i slutändan gjorde att Ottawa Senators trejdade honom till Vegas Golden Knights innan trade deadline i slutet av februari. En trejd som bland annat såg den svenska backtalangen Erik Brännström flyttas i motsatt riktning.



Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

GICK SAMMA ÖDE TILL MÖTES SOM ERIK KARLSSON

Stone hade så sent som förra sommaren skrivit ett ettårskontrakt med Senators värt 7,35 miljoner dollar. Det var ett kontrakt som skulle ha kunnat ta honom rakt ut på den öppna free agent-marknaden den här sommaren. Ett Senators i utförsbacke lyckades inte övertyga sin stora stjärna om att bli klubben trogen och tvingades i slutändan byta bort honom, precis som man tvingades skepps i väg Erik Karlsson innan dess.

Vegas lyckades omedelbart låsa upp Mark Stone på ett åttaårskontrakt värt 9,5 miljoner dollar per säsong. Det om något understryker hans nyvunna status i NHL.

Men resan till den statusen har inte varit spikrak.

Faktum är att Mark Stone draftades först i dem sjätte rundan av Ottawa Senators 2010. Inte mindre än 177 spelare hann väljas innan Senators slutligen lade beslag på forwarden från Brandon Wheat Kings i juniorligan WHL. Draftsäsongen hade varit krånglig för den då 18-årige Stone. Skador begränsade honom till 39 matcher och scouterna var inte speciellt imponerade av vad han hade att erbjuda som spelare.

”OTROLIGT NERVÖST”

Mark Stone var inte på plats i Los Angeles för att följa draften det året. Han satt hemma framför tv:n och plågades, orolig över att inte ens bli vald.

– Det var otroligt nervöst att sitta hemma och titta. Jag ville så gärna bli draftad och så gärna åka på en NHL-camp den sommaren. Så fort mitt namn lästes upp var jag rätt hedrad, har han berättat för nhl.com.

– Det var en stor lättnad och ett glatt minne för mig och min familj.

Valet av Stone visade sig ganska snabbt vara en riktig fullträff för Ottawa Senators. De två följande säsongerna gjorde han över 100 poäng för Wheat Kings i WHL och var dessutom Kanadas vassaste spelare på JVM i Calgary 2012 med sju fullträffar på sex matcher. Redan samma år debuterade han i Stanley Cup-slutspelet med Ottawa Senators och noterades för en assist i sin första NHL-match.

Sedan dess har han fortsatt att växa ut till en NHL-spelare av rang. Först till en pålitlig tvåvägsspelare och sedan till en stjärna med offensiv spets. De senaste två säsongerna har Stone snittat runt en poäng per match i NHL och samtidigt pekats ut som den bästa defensiva ytterforwarden i sporten.

KAN VINNA PRIS PÅ NHL AWARDS

Inför NHL Awards i Las Vegas nästa månad är han favorit till att vinna Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward. Om han vinner blir han den första ytterforwarden sedan 2003 att vinna utmärkelsen. För sedan finländaren Jere Lehtinen fick priset för 16 år sedan är det uteslutande centrar som har tagit hem Selke Trophy.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Det är till viss del på grund av hans allround-spel som Mark Stone aldrig har fått de riktigt stora rubrikerna i NHL. Han är inte den där flashiga stjärnan som gör de halsbrytande dribblingarna eller highlight-målen. I stället har han mer subtila styrkor som det krävs ett väldigt tränat hockeyöga för att uppskatta.

– Man förstår nog inte vad Mark Stone gör så bra innan man har spelat med honom, säger Jonathan Marchessault till hockeysverige.se.

Marchessault blev lagkamrat med Stone i Vegas efter trejden dit och har kamperat tillsammans med honom även på VM.

– Han är otrolig eftersom han alltid gör rätt. Han ligger alltid rätt i banan och är alltid medveten om var han har sina medspelare och motståndare. Han finner ytorna på isen och utan att vara flashig kan han styra spelet på isen dit han vill. Han är bara smartare än alla andra på isen och det är det som gör honom så värdefull för oss, fortsätter han.

GJORT DE VIKTIGA MÅLEN

Under hockey-VM har Stone lyft manteln som John Tavares tvingades lämna efter sig. Med åtta mål och 14 poäng på nio matcher är han lagets poängkung och hela turneringens målkung inför finalen mot Finland i kväll. Stone har dessutom klarat av att lyfta Kanada vid rätt tillfälle i turneringen. Han sköt övertidsmålet mot Schweiz som krånglade Kanada vidare till semifinalen mot Tjeckien. Väl där satte han det tidiga ledningsmålet och hade ytterligare en assist i 5–1-segern.

– Han är en fantastisk spelare, utbrister den kanadensiske lagkamraten Sean Couturier när hockeysverige.se ber honom kommentera Stone.

– Han är riktigt bra med klubban och lyckas nästan alltid förutse vad som ska hända på isen. Hans styrka ligger i att han alltid är på rätt plats vid rätt tillfälle. Det gör honom svår att spela emot vare sig du försvarar dig eller anfaller mot honom. En riktig smart spelare och riktigt kul att få ha honom på sin sida här på VM.

Jonathan Marchessault har lyxen att få spela med Mark Stone även utanför VM. Det är en ynnest som han tror kommer att bidra till att Vegas Golden Knights har ytterligare många fina år framför sig i NHL.

– Det är grymt att han kommer att spela i vårt lag i ytterligare åtta år. Han är en kärnspelare som gör skillnad och att han är en del av vårt lag under en så lång tid framöver kommer definitivt att öka våra chanser att ställa till med något stort. Det är en av anledningarna till att jag ser väldigt ljust på vår framtid, säger Marchessault till hockeysverige.se.

Ett första steg på vägen är att vinna VM-guld. Men då måste Marchessault, Stone och resten av Kanada stå för sin hittills bästa match i turneringen. Via sina meriterade segrar mot Sverige och Ryssland har Finland bevisat att de inte räds någon.

Inte ens den anonyma superstjärnan från Vegas Golden Knights.