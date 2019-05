Det är inte ofta det händer. Faktum är att Max Lagaces mål inatt när Chicago slog San Diego med 5-2 var första gången någonsin en målvakt nätade i Calder Cup.

Ställningen var 2-2 i matcher och 3-2 i själva matchen till Chicago när de drabbades av en avvaktande utvisning när halva den tredje perioden återstod.

Målvakten Oscar Dansk vaktade båsdörren inatt och i hans ställe var det Max Lagace som stod mellan stolparna. Det var också Lagace som var siste Chicago-spelare på pucken innan Isac Lundeström i San Diego blev olycklig när hans bakåtpass i mittzon gled hela vägen in i det egna öppna målet.

Det skulle dock dröja till slutet av matchen innan Lagace tilldelades målet.

— Jag blev rätt överraskad, men jag tar det, sa målvakten i en intervju efter matchen.

Lagace, som aldrig gjort mål tidigare, berättar att han inte riktigt vet när han var i kontakt med pucken. Han funderade dock på det under matchens gång.

— Jag tänkte inte jaga efter domaren och fråga, men killarna i laget var snälla nog att göra det, berättar han.

Svenske Jacob Larsson blev en av San Diegos målskyttar. Men hans lag befinner sig nu i underläge med 3-2 i matcher.

You don't see this every year. Feel badly for the young man, but…#LastTeamStanding #CHIvsSD pic.twitter.com/zS1pLuxF68

— y-Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) May 26, 2019