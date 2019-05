Marcus Sylvegård trivs i sin nya miljö. Och är imponerad av Daniel Rahimi. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

Han var en av de mer omtalade spelarna i ligan förra säsongen. Nu har Marcus Sylvegård bytt Malmö mot Växjö och han har kommit in bra i sin nya miljö. Dessutom imponeras han av sin nya lagkamrat.

— Rahimi är en maskin. Han är riktigt bra fystränad, berättar han för hockeysverige.se.

Det höjdes en del ögonbryn av förvåning när Marcus Sylvegård tidigare i våras bytte moderklubben Malmö mot Växjö.

— Jag ville testa på något nytt så man inte bara skulle trampa på i samma spår hela tiden. Jag vet att Växjö är en extremt bra klubb som alltid vill vinna. De har bra förutsättningar och var det perfekta valet för mig, berättar han för hockeysverige.se.

Vad är det som är bra med Växjö?

— Vår fystränare Robert (Lygdbäck) är extremt bra, han är detaljerad till max och han älskar sitt jobb. Kan man säga att någon är nörd inom fysen, så är han den största nörd jag träffat, berömmer Sylvegård och fortsätter:

— Sen har vi svinbra förutsättningar, bra gym och jag laget är bra, vi pushar på varandra och allt känns mycket bra.

Hur är det att ha flyttat hemifrån?

— Det var väl på tiden ändå. Jag fick ett litet smakprov när jag bodde i Oskarshamn själv, men jag tycker det är rätt skönt att bo ifrån föräldrarna. Så det känns bra tycker jag.

KOMMER GÖRA ALLT

Utöver ett par utlåningar till Oskarshamn respektive Pantern så har Marcus Sylvegård varit i moderklubben hela sin karriär. Klubben där pappa Patrik är sportchef och brorsan Emil är en del av laget. Det är inte utan att man undrar vad som kommer hända när Växjö och Malmö drabbar samman nästa säsong.

— Jag kommer göra allt för att vinna och jag kommer göra allt för Växjö. Det spelar ingen roll vem som står på andra sidan, konstaterar Marcus Sylvegård.

Har du fått några gliringar från familjen?

— Nej, verkligen inte. Tvärtom. De står bakom mig till 100 procent.

Nu är det alltså Växjö som gäller de två kommande säsongerna och 20-åringen är nöjd med sin första tid i klubben.

— Jag har kommit in i det riktigt bra tycker jag. Skönt lag och de som varit där tidigare bjuder in en i laget tycker jag.

KRAVSTÄLLANDE MILJÖ

Han är imponerad över hur bra tränat laget verkar vara.

— (Daniel) Rahimi är en maskin. Han är riktigt bra fystränad. (Filip) Cederqvist, han är över min förväntan riktigt bra tränad. Jag tycker faktiskt alla i Växjö är jäkligt bra tränade, jag är imponerad faktiskt.

— Vi tränade ändå rätt hårt i Malmö, men det är nästan ”next level” i Växjö.

Är det lätt att ta rygg?

— Alla ställer krav på alla och det blir automatiskt att man tar rygg. Rahimi pushar oss rätt bra tycker jag och han hjälper alla unga, en extremt bra människa. Ibland kanske han är lite för snäll till och med.

Daniel Rahimi och Marcus Sylvegård. Två spelare som det gör ont att möta och två spelare som inte viker en tum på isen. Sylvegård fortsätter sin hyllning av den nye lagkamraten som han nu kommer ha på samma sida.

— Han blev jag mycket imponerad av när jag kom hit. Jag har inte känt honom tidigare, jag har alltid ”tjabbat” och känt på honom lite, att han var stark. Men att han var så här ödmjuk och snäll utanför, det visste jag inte.

TÄNKTE FÖR MYCKET

I slutet av maj, när truppen inte ens är färdigbyggd, kan det såklart vara svårt att ge en rättvis bild av vad man kan förvänta sig av Växjö nästa säsong. Men Sylvegård gör ett försök.

— Jag tror att vi kommer vara extremt jobbiga att möta, så mycket kan jag säga. Vi kanske inte just nu har jättemånga stjärnspelare, vi fick ju (Jakob) Forsbacka Karlsson som är en bra värvning för oss. Men jag tror vi kommer vara ett lag som aldrig ger sig och jobbar in i det sista för att bryta med motståndarna.

Ifjol inledde Marcus Sylvegård säsongen på ett strålande sätt och gjorde bland annat fyra mål på sina fem första matcher. Sedan blev det bara sex ytterligare poäng under resten av säsongen och faktiskt bara en på denna sidan nyår. Han berättar att han tror att han tänkte för mycket efter den fina starten.

— Just poängen tror inte jag att jag ska sikta in mig så mycket på. Det kommer om man gör det hårda arbetet och följer ”gameplanen” så kommer det andra. Man får inte stirra sig blind, det var kanske det jag gjorde som misstag förra året.

— Jag stirrade mig lite blind då det gick så pass bra som det gjorde i början och då kanske man börjar slappna av om du förstår hur jag menar?

— Så nästa år förväntar jag mig ett hårt arbete varje match oavsett…och skjuta mycket.