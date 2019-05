Under flera säsonger var Steve Saviano en storstjärna i HockeyAllsvenskan. Nu lägger 37-åringen av med ishockey.

– Jag har till sist hittat styrkan att meddela att jag slutar med ishockey, skriver han på twitter.

För en tid sedan meddelade Dustin Johner att han slutar med ishockey. Johner var med om att spela upp Växjö i Elitserien 2011 och Djurgården i SHL 2014. En annan spelare som var med i båda dessa lag var Steve Saviano. Nu lägger även han av.

På twitter skriver Saviano att karriären är över. 37-åringen gjorde 132 poäng på 180 allsvenska matcher för Växjö och Djurgården och 44 poäng på 162 SHL-matcher för samma klubbar. I Sverige var han som allra bäst 2011 då han gjorde 48 poäng i HockeyAllvenskan och verkligen var en av Växjös stora, historiska, hjältar.

– Även om det inte är någon hemlighet har jag till sist hittat styrkan att meddela att jag slutar med ishockey. Vad kan jag säga efter en livstid av support från så många människor, organisationer och klubbar. Jag står i skuld till er. Tack för att ni gett mig ett ständigt leende på läpparna, skriver han.

Karriären avslutades med en säsong i Lausitzer Füchse i den tyska andraligan där det blev 48 poäng på 50 matcher. Han spelade även för klubbar som Tappara, Bolzano och Belfast.

Although it’s no secret, I can finally gather the strength to say the words I am retiring from hockey. What can you say after a lifetime of support from so many people, organizations and cities, I owe everything I have to you! Thank you for the permanent smile on my face.

