Svenskarna gjorde sitt. Men det räckte inte. Toronto Marlies åkte ur slutspelet och fick i natt se Charlotte Checkers gå till final i Calder Cup-slutspelet.

De regerande mästarna Toronto Marlies är ute ur Calder Cup-slutspelet. I stället är det Carolinas farmarlag, Charlotte Checkers, som får spela final. De vann serien med 4-2 i matcher efter att ha vunnit nattens match med 4-3. Morgan Geekie blev stor hjälte och avgjorde i den andra förlängningsperioden.

Men man kan inte anklaga Torontos svenskar för att inte bidra i natt. Samtliga tre mål gjordes nämligen av blågula spelare. Dmytro Timashov öppnade målskyttet när han reducerade till 1-2. Andreas Borgman gjorde sedan 2-2 och Calle Rosén 3-2. Samtliga svenskmål kom inom loppet av tio minuter i den andra perioden. För de två sistnämnda var fullträffarna dessutom de första i slutspelet.

Timashov gjorde däremot sitt fjärde mål. Och oj, så läckert det var. Den tidigare JVM-stjärnan gjorde mål på straff efter att han lurat motståndarmålvakten Alex Nedeljkovic rejält. Svensken åkte fram mot målvakten och släppte sedan pucken när alla förväntade sig ett skott. Retfullt gled pucken in i mål bakom Nedeljkovic.

Men det räckte alltså inte. Charlotte vände tillbaka matchen och får nu möta San Diego Gulls eller Chicago Wolves i final. Där leder Chicago med 3-2 i matcher. Jesper Sellgren är enda svensk i Charlotte.

PENALTY SHOT!

The @TorontoMarlies get on the board with a Dmytro Timashov tally. #CHAvsTOR pic.twitter.com/sbJLGzM0AS

— AHL (@TheAHL) May 27, 2019