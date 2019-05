Sent igår kväll började en video florera på internet som visar Washingtons superstjärna Jevgenij Kuznetsov i ett rum bredvid flera linor av vad som förefaller vara kokain. Själv förnekar 27-åringen att han nyttjar droger och hävdar att videon är inspelad för ett år sedan.

Jevgenij Kuznetsov är tillsammans med Alexander Ovetjkin och Nicklas Bäckström en av Washington Capitals allra klarast lysande stjärnor. I söndags var med i Bratislava och spelade hem bronspengen till Ryssland.

Men nu är han i rejält blåsväder. Detta efter att en video sent under måndagskvällen publicerats där ryssen syns tillsammans med flera linor av vad som förefaller vara kokain.

Everyone is thinking about the Stanley Cup Final and then suddenly you see Evgeni Kuznetsov about to do a line of cocaine… pic.twitter.com/os5nkgLB0c

