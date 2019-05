Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Det kommer inte som en chock. Men det är ett faktum. Jesper Sellgren har skrivit på för Carolina.

– Jesper är en stabil tvåvägsback, säger Carolinas GM Don Waddell.

Han valdes inte förrän som spelare 166 i draften förra sommaren men har sedan utvecklats blixtsnabbt. Nu skriver Jesper Sellgren på för Carolina Hurricanes, meddelar NHL-laget på sin hemsida.

Förstaårssenioren gjorde en succéartad debutsäsong i SHL och noterade 15 poäng från sin backplats. Han var sedan strålande i slutspelet och levererade bland annat 3+3 på tio matcher.

– Jesper är en stabil tvåvägsback som spelade för ett av de bästa lagen i Sverige den här säsongen. Vi ser fram emot att se honom ta nya steg i hans utveckling, säger klubbens GM Don Waddell.

SPELAR FÖR FARMARLAGET

Efter SHL-säsongens slut åkte Sellgren över till USA och skrev på ett tryoutkontrakt med Charlotte Checkers för att kunna spela med dem i Calder Cup-slutspelet. Där har han skjutit två mål på sju matcher för Carolinas farmarlag, som är framme i final mot Vegas farmarlag Chicago Wolves.

Frågan är om Sellgren kommer återvända till Luleå eller om han nu är i Nordamerika för att stanna. Han har skrivit på ett treårigt rookieavtal med Carolina. Slår han sig in i NHL kommer han tjäna mellan 700 000 och 750 000 dollar per säsong under de tre åren. Om han spelar i AHL kommer han dra in 70 000 dollar per år. Han har även fått en signing-bonus på 260 000 dollar.