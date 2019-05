Nästa års VM avgörs i Schweiz i städerna Lausanne och Zürich. Idag presneterade det internationella förbundet gruppindelningen.

Sverige kommer spela i Lausanne tillsammans med årets finalförlorare Kanada. Övriga lag i gruppen är Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Danmark, Vitryssland och Storbritannien. Spelschemat är ännu inte klart.

I grupp B som avgörs i Zürich spelar värdnationen Schweiz och de färska världsmästarna Finland. Övriga lag i gruppen är Ryssland, USA, Lettland, Norge, Italien och Kazakhstan.

The groups for the 2020 #IIHFWorlds have been determined! New World Champion Finland and bronze medallist Russia will join host Switzerland in Zurich. World Ranking leader Canada and dethroned World Champion Sweden will play in Lausanne.

Find out more: https://t.co/ILobN0hFDl pic.twitter.com/KIiNp78ODZ

— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2019