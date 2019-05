Rodrigo Abols Foto: Bildbyrån

Han vann den interna skytteligan överlägset. Nu lämnar Rodrigo Abols Örebro för spel med Florida Panthers.

Aaron Palushaj bröt sitt tvåårskontrakt och hamnade i Davos. Nu bryter även den andra stora offensiva Örebropjäsen sitt kontrakt. Rodrigo Abols lämnar ÖHK och spelar kommande säsong i Floridas organisation.

Panthers meddelar på sin hemsida att de sajnat den free agent-forwarden på ett tvåårigt rookiekontrakt. En tuff smäll för Örebro, som därmed tappar sin överlägsne skyttekung från den senaste säsongen.

GJORDE 18 MÅL

23-årige Rodrigo Abols fick ett stort genombrott under säsongen och dunkade in 18 mål. Tvåan i den interna skytteligan kom bara upp i tolv kassar. Han skrev under säsongen på ett kontrakt till 2021 men det bryts alltså nu.

Snajpern kom till Örebro efter att ha spenderat två år med spel i Nordamerika, i WHL och QMJHL. Nu återvänder han alltså till USA men den här gången väntar alltså ett betydligt mäktigare äventyr. Nu ska han försöka slå sig in i Florida Panthers.