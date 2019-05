Hockeyvärldens sämst bevarade hemlighet är nu offentliggjord. Dave Tippett tar över Edmonton Oilers.

Todd McLellan fick sparken under säsongen och ersattes av Ken Hitchcock. Men legendaren blir inte kvar som huvudtränare för Edmonton utan ersätts nu av rutinerade Dave Tippett.

Tippett har varit den givna favoriten till jobbet ända sedan Ken Holland tog över som general manager och har till och med beskrivits som den enda kandidaten. Nu har han presenterats på en presskonferens i Edmonton. Kontraktet med Oilers är skrivet över de kommande tre åren. Enligt Pierre LeBrun får han en årslön på strax under tre miljoner dollar.

Dave Tippett har det senaste året varit involverad i den kommande Seattle-franchise men tar nu alltså över Edmonton. Det blir hans första huvudtränaruppdrag sedan säsongen 16/17, då han gjorde sin åttonde och sista säsong som huvudtränare i Arizona Coyotes. Seattle får nu alltså se sig om efter en ny tilltänkt huvudcoach.

Tidigare har 57-åringen också haft huvudansvaret i Dallas och varit assisterande tränare i Los Angeles. 2010 utsågs Tippett till NHL:s främsta coach och belönades med Jack Adams Award.

The #Oilers have named Dave Tippett as Head Coach. Tippett joins the organization with 14 years of @NHL head coaching experience including, most recently, eight seasons with Arizona from 2009 to 2017. pic.twitter.com/rItEdXmwwA

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) May 28, 2019