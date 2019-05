Foto: Johan Löf/Bildbyrån

HockeyAllsvenska Björklöven har ekonomiska problem. Klubben redovisar en miljonförlust för säsongen 2018-19.

Minus 3,7 miljoner för Björklöven AB och -333 0000 för IF Björklöven, så lyder förlustsiffrorna från den förra säsongen. Det skriver klubben på sin hemsida. Där skriver de också att deras egna kapital minskat till en nivå som är under licenskravet (+2 miljoner kronor).

– Vi gick in i verksamhetsåret med högt satta mål och stora ambitioner såväl sportsligt som budgetmässigt. Vi hade kalkylerat med att gå långt i slutspelet, men missade – och därmed gick vi också miste om viktiga intäkter, säger VD:n Anders Blomberg.

RISKERAR KONTROLLÅR

Resultaten kan innebära att Björklöven hamnar i licensnämndens kontrollår för att återställa kapitalet under kommande säsong. Under det året måste en handlingsplan redovisas och följas.

– Läget är allvarligt och vi behöver stärka vår kontroll ytterligare inför kommande säsong. Vi överraskas av hur koncernens egna kapital påverkas, vilket inte är ok – men vi är redan i full gång med åtgärder och jag är fortsatt trygg med vår ekonomi, kommenterar Mikael Salomonsson, styrelseordförande i Björklöven.