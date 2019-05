Bob Boughner ersattes av legendaren Joel Quenneville på Floridas tränarbänk. Nu återvänder Boughner till sin gamla klubb San Jose i rollen som assisterande tränare.

Innan Bob Boughner fick huvudtränarjobbet i Florida Panthers inför säsongen 2017/18 gjorde han två säsonger på San Joses tränbarbänk som assistent till Pete DeBoer. Efter två säsonger som huvudansvarig i Panthers stod det i april klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Floridavärmen för 48-åringen. Panthers valde istället att satsa på tränarlegendaren Joel Quenneville i båset till den kommande säsongen.

Nu står det klart att Boughner återvänder till gamla jaktmarker. Under onsdagskvällen meddelade San Jose att 48-åringen blir ny assisterande tränare i klubben.

– Bob har redan starka relationer med många av våra nyckelspelare och vi tror att han kan komma tillbaka till organisationen på ett smidigt sätt, säger San Joses general manager Doug Wilson till klubbens hemsida.

Där återförenas han alltså med Pete DeBoer, som han tidigare ägt OHL-laget Windsor Spitfires tillsammans med.

– Jag är extremt glad att Bob har valt att återvända till San Jose. Vi har känt varandra i över 20 år och vi är alla bekanta med de tillgångar han kommer att bidra med till vår klubb, säger DeBoer.

Förutom att jobba i San Joses och Floridas organisationer har Boughner även varit assisterande tränare i Columbus (säsongen 2010/11).

