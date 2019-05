Under VM började ryktena florera att Dominik Kubalik var klar för spel i Chicago Blackhawks till den kommande säsongen. Nu meddelar klassikerklubben att succéforwarden skrivit ett ettårskontrakt med klubben.

Domink Kubalik var en av Tjeckiens stora framgångsfaktorer under det nyss avslutade VM:et i Slovakien. Den 23-årige forwarden noterades för tolv poäng (6+6) på tio VM-matcher, en notering som bara slogs av NHL-spelarna Jakub Voracek (16) och Michael Frolik (14).

Nu får Kubalik göra Voracek och Frolik sällskap i NHL. Under onsdagseftermiddagen meddelade Chicago Blackhawks att man skrivit ett ettårskontrakt med 23-åringen.

Kubalik kommer närmast från en succésäsong i schweiziska Ambrì-Piotta. Där stod forwarden för 57 poäng (25+32) på 50 matcher, en poängproduktion som gjorde att han vann den schweiziska ligans poängliga.

Kontraktet sträcker sig över nästa säsong och kommer att ha en lönetaksträff på 925 000 dollar.

Welcome aboard! Forward Dominik Kubalik has signed a 1-year contract ($925,000) with the #Blackhawks.

Kubalik just completed an impressive outing at #IIHFWorlds racking up 12 points (6G, 6A) in 10 games for the Czech Republic. pic.twitter.com/Uo8acoPvlL

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 29, 2019