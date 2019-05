Oskar Östlund är klar för spel i Skellefteå AIK. Foto: Fredrik Varfjell/Bildbyrån

En operation håller Mantas Armalis borta från spel under stora delar av hösten. Då väljer Skellefteå AIK att plocka in Oskar Östlund från norska Storhamar.

– Det känns väldigt häftigt att komma till just Skellefteå och det ska bli en kul utmaning, säger Östlund till klubbens hemsida.

Efter säsongen tvingades Skellefteås litauiske landslagsmålvakt Mantas Armalis lägga sig under kniven för att operera en underkroppsskada. Rehabiliteringsperioden kommer att sträcka sig långt in på hösten, vilket gjort att klubben tvingats leta efter en ersättare.

Nu är denne ersättare på plats. Från norska Storhamar plockas 27-årige Oskar Östlund in.

– Jag är väldigt glad över den här möjligheten! Både för att det är den klubb det är och för chansen de ger mig. Det känns väldigt häftigt att komma till just Skellefteå och det ska bli en kul utmaning, så jag ska ta vara på den och bidra med mitt spel, säger han till klubbens hemsida.

FOSTRAD I BRYNÄS

Östlund är fostrad i Brynäs juniorverksamhet och har tidigare spelat i Hockeyallsvenskan med Karlskrona. De senaste sex säsongerna har 27-åringen spenderat utomlands, varav de fyra senaste åren i norska Storhamar.

– Det har format mig bra. Jag har hittat ett lugn och ett spel som har funkat då jag fått utvecklas i en trivsam miljö under en längre tid och det tror jag påverkat mig positivt, både som hockeyspelare och person.

Kontraktet sträcker sig över hela säsongen 2019/20.